أرخص أسبوع مصيف في الإسكندرية.. اعرفه عشان «الويك إند»

يعد الأسبوع المقبل، هو أرخص أسبوع مصيف في الإسكندرية، وذلك بسبب بدء امتحانات الثانوية العامة، ما دعا بعض الأسر إلى استغلال الامتحات في حجز الشقق المصيفية قبل حلول عيد الأضحي، حيث يلجأ الكثير من المصطافين إلى المدينة لقضاء أسبوع الإجازة وتأجير الوحدات ونزول البحر والاستحمام في الشواطئ.

أرخص أسبوع مصيف في الإسكندرية

يتهافت أهالى المحافظات المجاورة على مدينة الإسكندرية، خلال الأسبوع المقبل وذلك بسبب انخفاض أسعار الشقق المصيفية في منطقة ميامي وسيدي بشر والعصافرة والمندرة والمنتزه والمعمورة، حيث يصل سعر الشقة الواحدة في الليله ما بين 100 إلى 150 جنيها وفقاً لمدى قرب الشقة من الشاطئ.

وقال عبد الكريم سيف، صاحب أحد العقارات المصيفية، إن الأسبوع المقبل وقبل حلول عيد الأضحي يعد أرخص مصيف في المدينة الساحلية، فمع حلول عيد الأضحي والإجازة وإنهاء امتحانات الثانوية العامة سيتم رفع سعر الشقة في شهري 7 و8 إلى 200 لـ 250 جنيها.

وأضاف «سيف»، لـ«الوطن»، أن الوحدات المصيفية يرتفع سعرها خلال إجازة عيد الأضحي، لذلك يعد شهر يونيو هو الأرخص سعرًا قبل حلول شهر يوليو المقبل، لافتاً إلى أن هناك إقبالاً كبيرًا على الشواطئ منذ فتحها من أجل الاستمتاع خاصة مع حلول طقس هادئ في المدينة الساحلية .

شواطئ الإسكندرية

وتبلغ نسبة إشغال شواطئ الإسكندرية، ما بين 80 إلى 90%خاصة خلال «الويك إند»، حيث تواجد رحلات اليوم الواحد بشواطئ المدينة الساحلية، ويتهافت أهالى محافظات البحيرة وكفر الشيخ على المدينة لقضاء يومًا واحدًا قبل إجازة العيد، إضافة إلى تواجد أهالى المدينة الساحلية على الشواطئ للاستمتاع بالطقس خاصة مع الموجة الحارة التي تشهدها المدينة.