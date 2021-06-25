ضوابط وشروط الحصول على تأشيرة الإقامة في الإمارات

حددت دولة الإمارات على البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات العربية من يمكنهم العيش أو الإقامة في دولة الإمارات، من خلال طلب الحصول على تأشيرة الإقامة في الإمارات بغض العيش أو العمل أو الدراسة وفق الأوضاع التالية:

الحصول على وظيفة من قبل شركة قائمة ومُرخصة في دولة الامارات، وفي هذه الحالة ستقدم الشركة طلب تأشيرة الإقامة الخاصة بالموظف في أثناء وجوده في دولة الامارات.

العاملون في القطاع الحكومي، وفي هذه الحالة ستقوم الجهة الحكومية بتقديم تأشيرة الإقامة على كفالتها أثناء وجود الموظف في الدولة.

تأسيس الأعمال التجارية، وفي هذه الحالة سيقوم المستثمر نفسه بتقديم طلب للحصول على تأشيرة الإقامة بكفالة شركته المُسجلة.

شراء عقار في دولة الامارات، وفي هذه الحالة سيتمّ إصدار تأشيرة الإقامة لصاحب العقار بكفالة العقار الذي يملكه.

المعالون المكفولون أطفال أو والدين أو أقارب من الدرجة الأولى أو عمالة منزلية، وذلك من قبل موظف في دولة الإمارات، أو مستثمرأوصاحب العمل في دولة الإمارات، أومالك عقار في دولة الامارات

طالب الجامعة المكفول من قبل المؤسسة التعليمية التي تم قبوله بها في دولة الإمارات، وهنا ستقوم الجامعة بتقديم طلب تأشيرة الإقامة الخاصة بالطالب بكفالة المؤسسة التعليمية.

شروط الحصول على تأشيرة الإقامة في الإمارات

ولكي يتمّ إصدار تأشيرة الإقامة في الإمارات لأول مرة أو تجديدها، يجب أن يخضع الأفراد ممن هم في سن الـ18 وما فوق لفحص اللياقة الطبية الذي تحدده الدولة، كما يجب على المتقدم اجتياز فحص أمنى والتقدم بطلب للحصول على بطاقة هوية مقيم من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، وفق البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات العربية

علمًا بأنَّه مدد تأشيرة الإقامة تختلف وفقًا لنوع التأشيرة والكفيل، ويمكن أن تصدر لمدة سنة أو سنتين أو 3 سنوات، كما يمكن الحصول على تأشيرة الإقامة لمدة طويلة تصل لـ10 سنوات وهي التأشيرة الذهبية دون كفيل، ويمكن الإطلاع على التفاصيل من هنـــــــــا.