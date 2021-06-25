خطوات إصدار بطاقة تموين جديدة على بوابة مصر الرقمية 2021

أتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية عبر بوابة مصر الرقمية 2021، إصدار بطاقة تموين جديدة، حيث تصنف بوابة مصر الرقمية بأنها من أهم المواقع الخدمية التي استحدثتها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية، وذلك لتسهيل علي المواطنين تلبية احتياجاتهم الخدمية من المنزل، دون العناء لإهدار الوقت والمجهود.

هذه الفئات مسموح لها استخراج بطاقة تموين جديدة

وأكّدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنَّها أتاحت خدمة إصدار بطاقة تموين جديدة 2021، وذلك ابتداءً من يوم الخميس المقبل 1 يوليو، لـ22 فئة، والخطوات تشرحها «الوطن» في السطور التالية:

**يختار رب الأسرة - المستحق لإصدار صاحب البطاقة التموينية - الفئة التي سيتمّ إصدار بطاقة تموينية جديدة لها حيث يجب أن يكون من الفئات المستحقة للحصول على بطاقة، ويسجل حسابًا جديدًا على بوابة مصر الرقمية والاحتفاظ بالرقم السري.

** الفئات تتنوع ما بين: أصحاب معاش تكافل وكرامة، والأرامل، والمطلقات، والمرأة المعيلة، وأصحاب الأمراض المزمنة، وذوي الاحتياجات الخاصة، وكذلك القُصّر الذين ليس لهم عائل أو دخل ثابت لوفاة الوالدين، وللعمالة الموسمية المؤقتة، والعاملين بالزراعة، والباعة الجائلين، وعمال التراحيل، والسائقين، والمهنيين، والحرفيين من ذوي الأعمال الحرة أصحاب الدخول الضئيلة، والمتعطلين ومن في حكمهم.

** يتعهد رب الاسرة حامل البطاقة التموينية، بأن كل البيانات صحيحة، ويدخل صورا من بطاقة رقمه القومي، مع إضافة رقم هاتفه المحمول

التموين: إضافة الزوجة العاملة لبطاقة التموين دون حد لراتبها

وفي وقت سابق، تحدث الدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين لنظم المعلومات عن اتجاه الوزارة لتوسيع مظلة الفئات المضافة لبطاقات التموين لتشمل الزوجة المحرومة، وهي الزوجة التي لم يكن لها تموين على بطاقة والدها مع عدم وجود أي اشتراطات بشأن مرتبها الشهري.