مسؤول بـ«الزراعة»: مساحات القطن ستصل لـ700 ألف فدان في 2030

قال الدكتور هشام مسعد مدير معهد بحوث القطن بوزارة الزراعة إنَّ المناطق الحدودية أصبحت الآن تزرع بالقطن، ويتمّ زراعة القطن في توشكى، وفى العوينات، وفي مناطق كثيرة، مؤكّدًا أنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا بمحصول القطن، موضحًا أنَّ مصر قادرة على تحقيق نجاحات كبيرة جدًا في صناعة الغزل و النسيج.

الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعًا في زراعات القطن طويل التيلة

ولفت مدير معهد بحوث القطن بوزارة الزراعة، خلال اتصال هاتفي على شاشة فضائية «dmc»، إلى أنَّ الفترة الأخيرة شهدت ارتفاع فى زراعات القطن طويل التيلة وصل لـ236.7 ألف فدان الموسم الجاري، مبينًا أنَّ المواطنين كانوا يزرعون زراعات أخرى ولا يزرعون القطن.

الطرق الحديثة للري شجع على زراعة القطن

وأشار مدير معهد بحوث القطن بوزارة الزراعة، إلى أنَّ الطرق الحديثة للري، شجع المزارعون على زراعة القطن مرة أخرى، موضحًا أنَّ محصول القطن من المحاصيل التي لا تحب المياه الكثيرة.

مساحة الأراضي المنزرعة بالقطن سترتفع بحلول 2030

ولفت إلى أنَّ الله حبى مصر بأفضل أنوع القطن بالعالم، ولذلك العالم بالكامل يعلم قيمة القطن المصري، والمواطن عاشق للقطن، ولكن الفترة المقبلة سيكون هناك ارتفاع فى مساحة الأراضى المنزرعة قطن ليصل لأكثر من 700 ألف فدان بحلول 2030.

زراعة 2000 فدان من القطن في سيناء

وأوضح أنَّ منظومة القطن حدث لها تقلص في الفترة من 2010 وحتى 2015، نظرًا لأنَّ منظومة القطن منظومة متكاملة، وبداية من 2016 و2017 أصبح هناك اهتمام بشكل متزايد، إذ أن سيناء في فترة من الفترات لم تكن تزرع القطن، ولكن دخلت بالمنظومة بعد 2019 بواقع من 1500 و2000 فدان، كما يزرع القطن في بورسعيد والإسماعيلية والمناطق الحدودية مثل سيوة وتوشكى وشرق العوينات، مؤكدا أن القطن أصبح له تواجد في الخريطة الزراعية المصرية، وسيعود لسابق عهده.