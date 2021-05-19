ندوة إرشادية عن محصول القطن بزراعة الشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية تسعي لتذليل كافة العقبات التي تواجه المزارعين من خلال توفير التقاوي والبذور الجيدة، ذات الإنتاجية العالية، وتوفير الأسمدة بالإضافة إلى تنظيم الندوات الإرشادية واستخدام طرق الزراعة الحديثة لترشيد استخدام المياه بما يسهم في زيادة إنتاجية الفدان وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاستيراد وزيادة الدخل القومي.

وأشار المهندس علي لاشين وكيل وزارة الزراعة، إلى قيام إدارة الإرشاد الزراعي بالمديرية بتنفيذ ندوة إرشادية عن زراعة محصول القطن صنف «جيزة 94»، لمزارعي قرية برمكيم التابعة لرئاسة مركز ومدينة ديرب نجم، بأحد الحقول الإرشادية المزروعة بمحصول القطن.

حضر الندوة الدكتور أحمد محمد عبد الغني من معهد بحوث القطن والمهندس محمود الشناف اخصائي القطن بالمحافظة ومهندسي الإرشاد بإدارة ديرب نجم الزراعية وعدد من المزارعين.

ولفت كيل الوزارة إلى استعراض أهم التوصيات والمعاملات الزراعية عند زراعة القطن واستعراض أصناف القطن الجديدة عالية الإنتاجية ومبكرة النضج وموفرة للمياه والطرق الحديث في جني المحاصيل، وتم فتح باب المناقشة والرد على أسئلة واستفسارات الحاضرين.

وأشاد المزارعون ومهندسو الإرشاد بدور مديرية الزراعة في تنظيم الندوات الإرشادية وورش التدريب لتوعيتهم بكيفية استخدام أحدث الأساليب العلمية في الزراعة وتحقيق أعلي انتاجية للمحاصيل الزراعية.

كما أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية علي مدير مديرية الطب البيطري بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية علي محلات الجزارة و شوادر بيع اللحوم وثلاجات الحفظ ومحلات بيع وتصنيع الأسماك لضبط الأسعار خلال عيــد الفطـر المبـارك ، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الإشتراطات الصحية والبيئية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، مشدداً على ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ومن جهته أوضح الدكتور بركات محمد علي مدير مديرية الطب البيطري أن المديرية بالإشتراك مع الجهات المعنية وبالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك نفذت حملات تفتيشية لضبط سوق اللحوم والأسماك بجميع مراكز المحافظة، أسفرت عن تحرير 28 محضرا بمراكز «فاقوس - الزقازيق - أبو حماد - الإبراهيمية - أبو كبير - الحسينية - مدينة العاشر»، وضبط 40 كجم لحوم مجمدة و 127 كجم أسماك وطيور مجهولة المصدر وبدون بيانات، وجرى سحب عينات لتحديد الصلاحية و 160 كجم لحوم ذبح خارج المجازر الحكومية و 15 كجم طيور و لحوم مصنعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي .