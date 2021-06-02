«الإحصاء»: 57.1٪ انخفاضا في الموجود الفعلي من «القطن الشعر» بموسم 2002

ذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أنَّ إجمالي الموجود الفعلي من «القطن الشعر» 0.9 مليـون قنطـار متري في 31 أغســطس 2020، مقابل 2.1 مليون قنطـار متري فى 31 أغسـطس 2019 بنســبة انخفاض 57.1٪ وذلك بسبب انخفاض كـــمية الأقطــــان طويل التيلة خلال الموسم المنتهي في 31/8/2020، وذلك في النشرة السنوية التي أصدرها اليوم، لحصر الموجود الفعلي من «القطن الشعر» في 31 أغسطس 2020.

ووفق النشرة الإحصائية، بلــغت كـــميــة الأقطــــان من الأصناف طويل وسط التيلة 824.9 ألف قنطـار متـري بنسبة قدرها 90 % ويعتبر صنف جيزة 94 أكثر الأصنـــاف الموجودة حيث بلغت كميته 416.6 ألف قنطــار متـري بنسـبة قدرها 45.4٪ من إجـمالي الموجود الفـعلى من القطن الشـعر في 31 أغسطس 2020.

وسجلت محافظة البحيرة أعلى كمية من الموجود الفعلي من القطن الشعر حيث بلغت كمية الأقطان الموجودة بها 178.1 ألف قنطار مترى بنسبة قدرها 19.4٪ تليها محافظة الدقهلية 152.2 ألف قنطار متري بنسبة قدرها 16.6٪ من إجمالي الموجود الفعلي من القطن الشــعر في 31 أغسطس 2020.

وفيما يخص الموجود الفعلي من القطن الشعر للأقطان المستوردة، سجلت الرتب العالية الجودة (جود/فج) أعلى كمية من الموجود الفعلى من القطن الشعر حيث بلغت 473.1 ألف قنطار مترى بنسبة قدرها 51.6٪ يليها الرتب العالية الجودة (جود) حيث بلغت 438.2 ألف قنطار مترى بنسبة قدرها 47.8٪ من إجمالي الموجود الفعلي من القطن الشعر في 31 أغسطس 2020.