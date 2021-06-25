«عشان تطول عمر العربية».. 15 إجراء للحفاظ على سيارتك

يعتقد البعض أن سياراتهم مجرد وسيلة للانتقال من مكان إلى آخر، ولا يهتمون بفحصها أو التأكد من أنها في أفضل حالاتها، ما قد يتسبب في وقوع حوادث على الطريق، ومع دخول فصل الصيف، يبحث السائقون وأصحاب السيارات بكل أنواعها، عن طرق الحفاظ على سياراتهم لأطول فترة ممكنة من خلال عدة نصائح لابد من تنفيذها، حفاظا على السيارة للسير بها في أي وقت وأنت مطمئن دون وقوع حوادث بسبب أخطار عدم الصيانة والاهتمام بها.

خدمات مهمة للحفاظ على سيارتك.. 15 إجراء

وبحسب الخبير الفني، المهندس أحمد عبدالباسط، رئيس المركز الفني في المدينة الصناعية بمنطقة الصالحية بقنا، وأحد وكلاء صيانة السيارات، توجد 15 خدمة للحفاظ على سيارتك هي:

1- لا تضغط على دواسة البنزين بقوة أو بشكل متقطع عند تدفئة السيارة لتجنب التأثير على المحرك.

2- نظف فلتر الهواء وفلتر الزيت بانتظام، واستبدل الفلتر التالف إذا لزم الأمر.

3- مراقبة المبرد وفحصه باستمرار.

4- افحص البطارية ونظف الكابلات المتصلة بها بانتظام.

5- افحص الإطارات وحافظ على ضغط الهواء المناسب، إذا وجدت أي تمزقات استبدل الإطارات.

6- تغيير الزيت بانتظام وفي الوقت المحدد لتحسين كفاءة وقدرة المحرك.

7- افحص الفرامل بانتظام، لأنها من أهم إجراءات السلامة في السيارة.

8 - تجنب الوقوف تحت أشعة الشمس المباشرة حتى لا يؤثر ذلك على الجسم.

9- نظف بشكل متكرر الأوساخ والأتربة المتراكمة على السيارة لحماية الطلاء ومنع تآكله.

10- تجنب القيادة على طرق وعرة لحماية الإطارات.

11- لا تتجاهل الصوت الغريب الصادر عن السيارة، اذهب إلى مركز الإصلاح لمعرفة سبب المشكلة وحلها.

12- التخلص من الوزن الزائد والأشياء غير الضرورية في الأمتعة لإطالة العمر التشغيلي لنظام الدفع ونظام التعليق والمكابح.

13- تجنب البدء السريع والتوقف السريع في السيارة لمنع تأثر الفرامل والمحرك.

14- الخدوش والاحتكاك بجسم السيارة المطلي إن وجدت

15- تربيط عفشه ومراجعة سوائل ومراجعة تكييف وغسيل داخلي وخارجي.