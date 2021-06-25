«مصر للطيران»: تسيير 84 رحلة جوية لنقل 6868 راكبا غدا

أعلنت شركة مصر للطيران، تسيير 84 رحلة جوية بمعدل 60 رحلة دولية، غدا السبت إلي «تورونتو، دبي، بغداد، كازابلانكا، لاجوس، أكرا، تونس، الدوحة، أثينا، مدريد، لندن، ميلانو، نيويورك، روما، باريس، أبوجا، اسطنبول، جنيف، أمستردام، فرانكفورت، كوبنهاجن، بروكسل، برلين، موسكو، أبوظبي، فيينا، ميونيخ، عمان، البحرين، الخرطوم، لارناكا، بيروت، الشارقة، عنتيبي، نيروبي، أديس أبابا وجوهانسبرج.

كما سيتم تسيير رحلات خاصة واستثنائية ،و18 رحلة داخلية إلي كل شرم الشيخ، أسوان ، الغردقة ، الاقصر ، طابا، برج العرب، مرسي علم و6 رحلات شحن جوي لنقل 6868 راكبا، ويعد غدا أعلي تشغيل لمصر للطيران منذ عودة حركة الطيران عقب جائحة كورونا في الأول من يوليو العام الماضي.