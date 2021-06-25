إنقاذ 4 أشخاص والبحث عن اثنين أسفل أنقاض عقار بالإسكندرية

شهدت منطقة العطارين بوسط الإسكندرية، إنهيار عقار قديم، مأهول بالسكان، اليوم الجمعة، ونجحت قوات الحماية المدنية في إنقاذ 4 أشخاص من السكان، وجاري البحث عن اثنين آخرين مازالا تحت الأنقاض.

ورد بلاغ لغرفة عمليات حي وسط الإسكندرية يفيد بسقوط أجزاء من عقار «المحاريث والهندسة»، بشارع الأحرار بمنطقة العطارين، ووجود أشخاص تحت الأنقاض.

انتقل مسؤولو الحي وقوات الحماية المدنية وقسم الشرطة برفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من المعاينة أن العقار بناء قديم مأهول بالسكان، مكون من أرضي و4 طوابق، وانهيار أجزاء كبيرة منه.

ووفقا لمصدر أمني وشهود عيان نجحت قوات الحماية المدنية في إنقاذ 4 أشخاص من السكان، وجاري البحث عن اثنين آخرين مازالا تحت الأنقاض.