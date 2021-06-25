رئيس جامعة الإسكندرية عن تأهل طالبين للأولمبياد: تدشين مشروع «البطل» قريبا

قال الدكتور محمد بلال عميد كلية التربية الرياضية بـ جامعة الإسكندرية، إنَّ الطالب عمر محمد العربي لاعب الجمباز، والطالب مريم الزهيري لاعبة سلاح الشيش سيشاركان في أولمبياد طوكيو، وبناء على ذلك وجه رئيس الجامعة للاهتمام بهما كنماذج نجاح، وسيتمّ مراعاتهما في فترة الامتحانات، وبخاصة أن منافسات الأولمبياد ستنطلق في 23 يوليو، ويخوض الطلاب فترة الإعداد وهو ما يعني بعض العقبات على مستوى المشاركة في الامتحانات، وبالتالي سيتمّ تأجيل الامتحانات الخاصة بهما.

الرياضة أصبحت أمن قومي

وأضاف عميد كلية التربية الرياضية، في لقاء عبر تطبيق «زووم»، ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر، أنَّ الرياضة أصبحت أمن قومي، إذ تعتبر جامعة الإسكندرية إحدى الجامعات المصرية التي اهتمت بالرياضة والرياضيين: «نجهز لمشروع إعداد البطل بالجامعة، ولن نقف عند مريم وعمر فقط، وسنتعامل مع الأبطال في ملفات الغياب والحضور ومراعاتهما من خلال الأساتذة وتخصيص كورسات مكثفة لهم».

منح مجانية لأبطال جامعة الإسكندرية

وتابع عميد كلية التربية الرياضية بجامعة الإسكندرية: «أطلقنا في الكلية مبادرة رائدة ولن نكتفِ بمراعاة الأبطال في فترة الدراسة، لكننا سنوفر منحًا مجانية كاملة مدعمة من الجامعة للأبطال للحصول على الدبلوم والماجستير والدكتوراة في التخصصات التي يختاروها، حتى يصبحوا مدربين أو إداريين بعد الاعتزال».

وكان الدكتور السيد الصيفى، عميد كلية التجارة جامعة الإسكندرية، أعرب عن فخر الكلية بالطالبة الواعدة، باعتبارها نموذجاً ايجابيا للطلاب، مؤكداً أن الأبطال هم من يصنعون التاريخ، ولفت «الصيفي»، في بيان له اليوم، إلى أن مريم من الطلاب المتفوقين علمياً بالإضافة إلى تفوقها الرياضي، مؤكداً أن الكلية ستتولى تقديم كل الدعم والمساندة لبطلة مصر، ومتابعة إذاعة مبارياتها من خلال قاعة المؤتمرات بالكلية.

,هنأ الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، الطالبة مريم الزهيري بالفرقة الثالثة، بكلية التجارة شعبة اللغة الفرنسية، لتأهلها لتمثيل مصر في سلاح الشيش، في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2021.

كما هنأ «قنصوة»، اللاعب عمر محمد العربي، الطالب بكلية التربية الرياضية بأبو قير، المؤهل للمشاركة في أوليمبياد طوكيو هذا العام فى رياضة الجمباز، متمنياً للاعبين التوفيق وإحراز ميداليات أولمبية تضاف إلى الإنجازات التي تحققها الرياضة المصرية وترفع اسم مصر عالياً في هذا المحفل الرياضى الدولي.