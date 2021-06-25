إلهام شاهين عن تقبيل ضيوف مهرجان أسوان: متقلقوش أخدنا الفاكسين

داعبت الفنانة إلهام شاهين، وسائل الإعلام المصرية والعربية التى قامت بتغطية أجواء حفل افتتاح مهرجان أسوان لسينما المرأة فى دورته الخامسة التى افتتحت مساء امس.

قامت «شاهين» خلال الحفل بتقبيل عدد من السيدات والمكرمات فى الحفل من بينهن وزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم والمخرجة ساندرا نشأت، وعن سؤال الإعلاميين لها عن تقبيلها عنهم قالت «متقلوش أخدنا الفاكسين».

انتهى منذ قليل، حفل افتتاح الدورة الخامسة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، بحضور الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزير الثقافة، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، والسفير كريستيان برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، والمهندس أحمد يوسف رئيس هيئة تنشيط السياحة، بجانب حشد كبير من نجوم وصناع السينما.

وقدم حفل الافتتاح المذيعة آية الغرياني، التي سبق أن قدمت حفل المومياوات الملكية، وقام بالإخراج المسرحي للحفل هشام عطوة، فيما تولي المخرج عبدالرحمن نصر الإخراج والنقل التلفزيوني على الهواء مباشرة بقناة نايل سينما.

وفي بداية الحفل قال السيناريست محمد عبدالخالق رئيس المهرجان: «في البداية أوجه الشكر لمحافظ أسوان على كل التجديدات التي شهدتها المحافظة وشاهدناها على أرض الواقع هذا العام بأعيننا، كما أتوجه بالشكر والتقدير لوزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة والسفيرة ميرفت التلاوي رئيس مجلس أمناء المهرجان والدكتورة مايا مرسي رئيس المركز القومي للمرأة، وكريستيان برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، كما أشكر كل الضيوف الذين تمكنوا من دعمنا بحضورهم وسط هذه الإجراءات الاحترازية المكثفة، ونتمنى أن تحقق دورة هذا العام النجاح الذي يأمله المواطن الأسواني كل عام».

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