50 قرشا في العلبة.. زيادة أسعار السجائر خلال أيام

تستعد الأسواق لاستقبال الزيادة الجديدة في أسعار السجائر خلال أيام، بعد فرض الرسوم الخاصة بقانون التأمين الصحي، وتطبيق الزيادة الضريبية الجديدة على مبيعات التبغ والدخان.

وقال مصدر بارز بسوق السجائر لـ «الوطن» إن قيمة زيادة أسعار السجائر ستتجاوز 50 قرشًا لكل علبة، موضحًا أن قانون التأمين الصحي يفرض زيادة قيمتها 25 قرشًا لكل علبة بداية من أول يوليو المقبل، وهو ما يعني أن تلك الزيادة ستصل إلى المستهلك بأكثر من تلك القيمة.

وبحسب المصدر فإن الشركات العاملة في السوق المصرية، بدأت استعداداتها للأسعار الجديدة، حيث إن القانون يقر فرض رسوم على شركات السجائر يتم زيادتها كل ثلاثة أعوام، وكانت الزيادة الأولى التي تم تطبيقها في عام 2018.

وبحسب القانون ستقوم وزارة المالية بداية من السنة المالية الجديدة، التي تبدأ أول يوليو، بتحصيل 25 قرشًا إضافية عن كل علبة سجائر، لصالح قانون التأمين الصحي، بشكل رسمي.

وستطبق الرسوم على كل علبة سجائر يتم بيعها بالسوق المحلية سواء كانت سجائر محلية أو أجنبية، ومن المقرر أن تتم الزيادة المقبلة في 2024.

وقبل نحو 4 أشهر لجأت شركة فيليب موريس العالمية إلى زيادة أسعار سجائرها ليصل سعر «مارلبورو» إلى 44 جنيهًا للعلبة بدلًا من 42، وسجائر «LM» لـ 33 جنيهًا بدلًا من 31.

وقبل «فيليب موريس» بأربعة أشهر، أعلنت شركة الشرقية للدخان، أكبر صانع سجائر في مصر، زيادة بعض أسعار السجائر بقيمة تراوحت بين 1.5 جنيه و4.5 جنيه، وفقا لقائمة الأسعار التي أعلنتها الشركة في أكتوبر الماضي، وسجلت سجائر مونديال بأنواعها «أحمر/ أزرق/ سيلفر» 20 سيجارة 20 جنيهًا بدلًا من 18.5 جنيه، كما رفعت الشركة سعر علبة «مونديال سويتش» 20 سيجارة لتصبح بـ23 جنيهًا، بدلًا من 18.5 جنيه.