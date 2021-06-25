بعد تصدرها الترند.. مايان السيد خبيرة في كسب تفاعل الجمهور (فيديو)

تصدرت الفنانة الشابة مايان السيد، خلال الساعات القليلة الماضية، «ترند» محركات البحث، بسبب نشر فيديو لها عبر صفحاتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تمارس الرياضة، وتحمل أوزانا ثقيلة مع المدرب الخاص بها من داخل النادي الرياضي، وسرعان ما تفاعل معها الجمهور بشكل كبير، مما جعلها تتصدر محركات البحث خلال الساعات الأخيرة.

وهذه ليست المرة الأولى التي تتصدر فيها مايان السيد، محركات البحث، حيث دائما ما تفعل ذلك، من خلال نشر فيديوهات أو صور عبر صفحاتها الخاصة، أو من خلال التدوين على المواضيع التي تتصدر «الترند».

مايان السيد وفلسطين

وكانت آخر هذه اللقطات التي تمكنت فيها مايان السيد، من تصدر محركات البحث، حينما ظهرت مرتدية «تي شرت» مكتوب عليه اسم «فلسطين» في التوقيت نفسه التي استشهد فيه عدد من الفلسطينين، أثناء الاعتداءات الإسرائيلية على حي الشيخ جراح بالقدس تضامنا معهم.

وهناك أيضا إطلالتها في حفل عقد قران بسنت شوقي ومحمد فراج، التي كانت حديث السوشيال ميديا بمجرد نشر صور لها.

كما نشرت مايان السيد، عددا من الفيديوهات، وهي تؤدي فيها رقصات مختلفة، حيث أنها تحب ممارسة رياضة الرقص، وهو الأمر الذي يثير الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويجعل الجمهور يتفاعل معها بشكل كبير.

مسلسل لعبة نيوتن

يذكر أن الفنانة الشابة، مايان السيد، كانت قد شاركت في السباق الرمضاني الماضي بمسلسلين الأول مسلسل لعبة «نيوتن»، التي شاركت فيه بجانب منى ذكي ومحمد فراج وسيد رجب ومحمد ممدوح وعائشة بن أحمد وعدد اخر من الفنانين وهو من تأليف واخراج تامر محسن.

مسلسل هجمة مرتدة

كما شاركت أيضا في مسلسل «هجمة مرتدة» مع أحمد عز وهند صبرى وصلاح عبد الله ونضال الشافعى وهشام سليم وعدد أخر من الفنانين وهو من تأليف باهر دويدار واخراج أحمد علاء الديب.