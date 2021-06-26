حظك اليوم السبت 26-6-2021 برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي

يحب مولود برج العقرب العطاء ويشارك في العديد من الأعمال التطوعية والخيرية، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي، وفقا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثالث يجعلك تتألق موهبة وفنا وتعتني جيدا بكل نشاط تقوم به.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

فينوس في منزل الحظ تمدك بحرارة المشاعر وتهتم بالجميع وتفتنهم.

مشاهير برج العقرب

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان أحمد الفيشاوي، ويوافق تاريخ ميلاده 11 نوفمبر.