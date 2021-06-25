حظك اليوم الجمعة 25-6-2021 برج الدلو على الصعيدين المهني والعاطفي

مولود برج الدلو شخصية ذكية ويبحث دائما عن التحفيز الفكري، وهو على معرفة بمصالحه بشكل واسع جدًا، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر بمنزل الصحة واليوم يجب أن تنظم جهودك وتعتني بنفسك وتهتم بصحتك وسلامتك، ولا تبدد طاقتك فيما لا يفيد.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي دقيق ويطالبك بالدقة في كل ما تقول وتفعل، وعليك أن تتجنب الزهو بنفسك.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان سعد الصغير، ويوافق تاريخ ميلاده 30 يناير.