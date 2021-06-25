حظك اليوم الجمعة 25-6-2021 برج الجدي على الصعيدين المهني والعاطفي

يتميز مولود برج الجدي بكونه شخصية غامضة، كما أنه يجيد إدارة أموره المالية بشكل جيد، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. الوضع الفلكي يمدك اليوم بطاقة كبيرة وتذهل الكثيرين بحماسك وفاعليتك.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. القمر في برجك يجعلك متألقا وجذابا وتؤثر فيمن تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة غادة عادل، ويوافق تاريخ ميلادها 25 ديسمبر.