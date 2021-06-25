حظك اليوم الجمعة 25-6-2021 برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي

يتميّز مولود برج الحوت بخياله الواسع، فهو حساس، عاطفي، غير أناني، ولا تهمه الماديات، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. الشمس تدعم طاقتك وتمدك بالحماس والثقة في النفس، وتكتشف أنك أقوى مما تعتقد وتنفعك قدرتك على التماسك.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الأصدقاء يجعلك اليوم أكثر انفتاحا وتعرف كيف تشيع من حولك أجواءً إيجابية.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة أمل حجازي، ويوافق تاريخ ميلادها 20 فبراير.