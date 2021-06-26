حظك اليوم السبت 26-6-2021 برج الدلو على الصعيدين المهني والعاطفي

مولود برج الدلو صريح ولديه آراء قيّمة تجعل لدي العاملين دومًا رغبة في مشاورته، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع فينوس بمنزلي الصحة واليوم عليك أن تهتم بصحتك ولا تظهر تذمرا إذا مضت الأمور ببطء واصبر.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

القمر بمنزلك الثاني عشر يدفعك للتأمل ولمراقبة الأجواء من حولك، فقط تحرك في سرية وكتمان

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان سعد الصغير، ويوافق تاريخ ميلاده 30 يناير.