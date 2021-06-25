زعيم الأغلبية بالنواب يطالب بإنشاء مستشفى لعلاج الإدمان بقنا

تقدم النائب أشرف رشاد الشريف، نائب رئيس حزب «مستقبل وطن»، زعيم الأغلبية بمجلس النواب، بطلب إلى الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، بشأن الموافقة على إنشاء مستشفي نفسي وعصبي وعلاج الإدمان بمحافظة قنا.

وأشار «رشاد» في الطلب المقدم، إلى أن هذه المشكلة يعاني منها أهالي محافظة قنا، وخصوصًا مع ارتفاع التكاليف الفلكية للمراكز الخاصة، وهو ما يضع عبئًا على أهالي المحافظة.

كما طالب زعيم الأغلبية، بإضافة 10 حضانات تنفس صناعي بمستشفى قنا العام، وخاصةً مع وجود نقص في حضانات التنفس الصناعي.

وثمن زعيم الأغلبية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والخطوات التي تخطوها الدولة لتحسين منظومة الصحة بالشكل الذي يضاهي الدول المتقدمة، لافتًا إلى أن المنظومة تشهد طفرة غير مسبوقة، وتتماشى مع تطلعات المصريين.