خطوات التسجيل على رابط موقع وزارة الصحة لحجز لقاح كورونا بالمحافظات

يبحث الكثير من المواطنين بشكل مستمر عن رابط موقع وزارة الصحة لحجز لقاح كورونا، وذلك عبر محرك البحث جوجل ومواقع السوشيال ميديا المختلفة، لحجز جرعتي لقاح كورونا، بعدما ناشدت وزارة الصحة المواطنين بسرعة التسجيل، للوقاية من أعراض الفيروس الشديدة، حيث يكسب اللقاح الجسم مناعة ويحفزه على إنتاج الاجسام المضادة، كما يبحث المواطنون عن خطوات التسجيل وكيفية الانتهاء منها بشكل صحيح، ضماناً لحجز موعد لتلقي الجرعتين الأولى والثانية.

وتقدم« الوطن»، رابط موقع وزارة الصحة لحجز لقاح كورونا بالمحافظات في ضوء الخدمات التي تقدمها للقراء على مدار الساعة.

رابط موقع وزارة الصحة لحجز لقاح كورونا

منذ انتشار فيروس كورونا في مصر وحصول الدولة على أول حصة من لقاح فيروس كورونا، اتاحت رابطا لحجز لقاح كورونا للمواطنين، بعدما كانت الأولوية في وقت سابق للأطقم الطبية وأصحاب الأمراض المزمنة، حيث اتاحت رابط موقع وزارة الصحة لحجز لقاح كورونا من هنـــــــــا، للتسجيل والحصول على اللقاح.

خطوات التسجيل على رابط موقع وزارة الصحة لحجز لقاح كورونا

كما شرحت الوزارة خطوات التسجيل على رابط موقع وزارة الصحة لحجز لقاح كورونا ، حيث يمكن للمواطن الدخول إلى الموقع، واختيار كلمة التسجيل لطلب لقاح كورونا من هنـــــــــــا، ثم اختيار الفئات وتعني إلى اي فئة تنتمي، هل العاملون في القطاع الطبي، أم أصحاب الأمراض المزمنة، أو فئات اخرى وتشمل كافة المواطنين.

- كما يجب إدخال الاسم رباعي كما هو مدون في بطاقة الرقم القومي.

-ادخال الرقم القومي المكون من 14 رقما.

- ادخال تاريخ الميلاد

-اختيار المحافظة التي ترغب في تلقي اللقاح بها

- اختيار المركز الطبي أو المستشفى التي ترغب في أخذ لقاح كورونا به.

- ادخال رقمي هاتف محمول او تليفون منزل، على ان يكون الهاتف المحمول مدون به تطبيق واتس آب.

-اختيار الوظيفة كما هو مدون ببطاقة الرقم القومي

- اختيار ما إذا كنت تعاني من أمراض مزمنة أم لا.

-التحقق من كود الحصول على لقاح كورونا عبر الهاتف المسجل.

- ادخال الكود الذي حصلت عليه

- استكمال باقي الخطوات حتى الحصول على رقم طلب للقاح كورونا عبر رسالة على هاتفك.

خطوات التسجيل على موقع وزارة الصحة لحجز لقاح كورونا بالمحافظات

كما اتاحت بعض المحافظات خطوات التسجيل على موقع وزارة الصحة لحجز لقاح كورونا بالمحافظات، إذا لم يتمكن المواطن من التسجيل فعليه الذهاب لأقرب مستشفى او مركز طبي، وطلب التسجيل، سيتولى موظف بالمركز أو المستشفى خطوات التسجيل على موقع وزارة الصحة لحجز لقاح كورونا بالمحافظات للمواطن.