تعتبر مدارس البترول بعد الإعدادية أحد بدائل المدارس الثانوية، ولها الكثير من المميزات، حيث يتخرج فيها الطالب ويحصل على وظيفة في إحدى شركات البترول بدرجة فني بترول، وبمرتبات مجزية.

ويبحث الكثير من الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية 2021 عن تنسيق وأماكن مدارس البترول بعد الإعدادية، وشروط الالتحاق، وأوراق التقديم، حيث أن تلك المدارس عددها محدود، وتقع في 5 محافظات فقط، ويفضل الكثيرون الالتحاق بها عن الثانوية العامة.

وتقدم« الوطن»، تنسيق وأماكن مدارس البترول بعد الإعدادية 2021، وشروط الالتحاق، في إطار الخدمات التي تقدمها للمواطنين.

أماكن مدارس البترول بعد الإعدادية 2021

تقع أماكن مدارس البترول بعد الإعدادية 2021، في 5 محافظات، وهي الجيزة والإسكندرية ومطروح والإسماعيلية وبورسعيد.

حيث تقع مدرسة البترول الأولى بمنطقة حدائق الأهرام القديمة بمحافظة الجيزة، بينما تضم محافظة الإسكندرية فرعين، وهما الفرع الرئيسي على طريق «45 الدولي، حوض 6، طريق علي ماهر، أول سكة الشعيرة، الأربع عزب»، بينما يقع الفرع الثاني، بمنطقة «الملاحة، بجوار قسم ثالث المنتزة، أمام شارع الملك»، كما تقع مدرسة البترول في مطروح بجوار قسم مرسى مطروح، وفي محافظة الإسماعيلية، تقع المدرسة بمنطقة الشيخ زايد، وفي محافظة بورسعيد، توجد مدرسة البترول بعد الإعدادية في منطقة «23 ديسمبر، حي المناخ».

شروط الالتحاق بمدارس البترول بعد الإعدادية 2021

وتتطلب مدارس البترول بعد الإعدادية 2021، شروط عدة وهي كالتالي:

- ألا يقل مجموع الطالب في الشهادة الإعدادية عن 150 درجة والإسكندرية تقبل من 140 درجة.

- ألا يقل عمر الطالب عن 15 عاماً و لا يزيد عن 18 عاماً.

- أن تكون اللغة الانجليزية هي الأولى.

- اجتياز الطالب المتقدم الكشف الطبي والنفسي.

- أن يجتاز الطالب كشف الهيئة الخاص بالبترول.

الأوراق المطلوبة لأماكن مدارس البترول بعد الإعدادية 2021

فيما تشترط أماكن مدارس البترول بعد الإعدادية 2021، التقدم بعدة أوراق وهي:

- أصل شهادة الإعدادية و 3 صور منها.

- 6 صور شخصية 4*6

-طابع نقابة وطابع آخر تعليمي

- بطاقة صحية من التأمين الصحي.

- شهادة حسن سير وسلوك.

- صورة من بطاقة الرقم القومي لولي أمر الطالب.

- ملف التقدم وطلب الالتحاق.

تنسيق مدارس البترول بعد الإعدادية 2021

ومن المقرر أن تعلن وزارة التربية والتعليم تنسيق مدارس البترول بعد الإعدادية 2021، بعد أيام قليلة، إلا أن المؤشرات الأولية تشير إلى أن هذه المدارس ستقبل الطلاب الحاصلين على 140 درجة كحد أدني، مثل مدرسة الإسكندرية، بينما تقبل مدارس أخرى الحاصلين على 150 درجة فأعلى.