تنسيق مدرسة البترول 2021.. المصروفات تبدأ من ألف جنيه

يبحث عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور عن تنسيق مدرسة البترول 2021، المتوقع إعلانه خلال أيام، خاصة بعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2021، في عدة محافظات مثل القاهرة والجيزة وبني سويف والشرقية والمينا ودمياط، حيث بلغ عدد الطلاب الذين حصلوا على الدرجات النهائية في العاصمة 266 طالباً وطالبة، وعدد الطلاب الأوائل في الجيزة 292 طالباً وطالبة، وجاءت إدارة جنوب الجيزة والوراق في مقدمة المحافظات التي حصلت على أعلى الدرجات.

تنسيق مدرسة البترول 2021: يختلف من محافظة لأخرى

وأكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم الإعلان عن تنسيق مدرسة البترول 2021، خلال أيام، موضحاً أن تنسيق المدرسة العام الماضي كان 170 درجة، ويختلف التنسيق من محافظة لأخرى، ففي مطروح جاء التنسيق العام الماضي 235 درجة، و170 درجة في الجيزة، و265 درجة في الإسماعيلية.

وأضاف «المصدر» في تصريحات لـ«الوطن»، أن الالتحاق بمدرسة البترول 2021 فرصته أكبر للطالب الحاصل على مجموع أكبر من التنسيق المحدد المجموع أكبر من التنسيق يكون الفرصة أكبر، موضحاً أن المدارس تقبل البنات في بعض الأقسام والتخصصات الفنية الصناعية، مؤكداً أن المصروفات الدراسية لمدارس البترول تختلف من عام لعام ومن مدرسة لأخرى ومن قسم لآخر.

تنسيق مدرسة البترول 2021: يعتمد على درجات الفصل الدراسي الثاني فقط

وتابع: أن المصروفات الدراسية بمدارس البترول تبدأ من 1000 جنيه للمدارس الحكومية، و4000 جنيهاً للمدارس الخاصة، لافتاً إلى أن المدارس تتيح للطلاب فرص عمل عديدة بعد التخرج.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت أن تنسيق الثانوية العامة ومدارس التكنوولجيا التطبيقية والتعليم الفني، بعد الشهادة الإعدادية 2021 يتم على أساس الدرجات التي حصل عليها الطلاب في امتحانات الفصل الدراسي الثاني، مؤكدة أن مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني في المحافظات هي المسؤولة عن إعلان النتيجة.