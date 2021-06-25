غلق جزئي بميدان الرماية في الاتجاه القادم من الإسكندرية الصحراوي غدا

«غلق ميدان الرماية».. تلك الجملة تصدرت مواقع البحث، عقب إعلان محافظة الجيزة غلق الميدان، غدا السبت، لتنفيذ أعمال تطوير بالميدان، وبدأ بعض المواطنين الذين يسلكون هذا الطريق بالبحث عن الطرق البديلة، تجنبا للازدحام المروري المتوقع أن يشهده الميدان، غدا السبت.

مد كابلات كهرباء لأعمده الإنارة بمحيط ميدان الرماية

وكانت محافظة الجيزة أعلنت محافظة الجيزة، مساء اليوم الجمعة، تنفيذ أعمال قطع عرضي بمحيط ميدان الرماية وتقاطعه مع طريق الفيوم في الاتجاه القادم من طريق الإسكندرية الصحراوي، باتجاه طريق الفيوم، للقيام بأعمال مد كابلات كهرباء لأعمدة الإنارة بمحيط ميدان الرماية، ضمن خطط أعمال تطوير طريق القاهرة - الفيوم من ميدان الرماية وحتى طريق الدائري الأوسطي.

غلق جزئي بميدان الرماية لمده 24 ساعة

وأشارت محافظة الجيزة بأن أعمال التطوير بميدان الرماية، ستلزم الإدارة العامة لمرور الجيزة بإجراء غلق جزئي بمحيط ميدان الرماية وتقاطعه مع طريق الفيوم في الاتجاه القادم من طريق الإسكدرية الصحراوي، باتجاه طريق الفيوم، لمدة يوم واحد غدًا السبت، الموافق 26 يونيو 2021، على أن تكون الأعمال من الساعة 12 صباحًا، وحتى الـ 5 صباحًا، دون تعطيل لحركة المرور.

متابعة ميدانية للأعمال وإزالة أي معوقات

وأصدر محافظ الجيزة، تعليمات مشددة إلى رئيس حي الهرم، بالمتابعة الميدانية للأعمال وإزالة أي معوقات وإعادة الشيء إلى أصله فور انتهاء الأعمال، بالتنسيق مع الجهة المنفذة.

وأوضحت المحافظة أن الشركه المنفذة لأعمال التطوير بميحد ميدان الرماية، وضعت كل وسائل الأمن الصناعي والمساعدات الفنية في أثناء الأعمال، وستقوم الإدارة العامه لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية، لتنظيم الحركة المرورية بالموقع.