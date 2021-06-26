تعرف على أبرز البنوك التي ستشارك ضمن مبادرة التمويل العقاري

منذ الإعلان عنها وهي تشغل بال الكثيرين، حيث نالت مبادرة التمويل العقاري، اهتمام عدد كبير من المواطنين الراغبين فى الحصول على وحدة سكنية بفوائد عدة ولكي يتسفادوا بسداد لمدة 30 عامًا وفائدة متناقصة 3%.

ومع انتشار العديد من التقارير والتكهنات عنها يتساءل عدد كبير من المواطنين المهتمين بالمبادرة عن تفاصيل وموعد طرح مبادرة التمويل العقاري، عبر محرك البحث «جوجل»، والتي تناولت العديد من الاخبار عن تفاصيلها وطبيعة الشقق بها وكيفية التقديم عليها والبنوك الت ستشارك بها.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن»، في السطور التالية وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة، قائمة بأبرز البنوك والشركات التي ستشارك ضمن مبادرة التمويل العقاري المقرر طرحها خلال أيام، وفقا لما ذكره موقع صندوق الإسكان الاجتماعي، والتي جاءت على النحو التالي:

بنوك ستشارك في مبادرة التمويل العقاري

1- البنك الأهلي

2- البنك التجاري الدولي

3- البنك العربي الأفريقي الدولي

4- البنك المصرى الخليجي

5- البنك العقاري المصري العربي

6- الشركة المصرية للتمويل العقاري

7- بنك الاتحاد الوطني

8-بنك التعمير والإسكان

9- بنك الاستثمار العربي

10- بنك التنمية الصناعية

11- بنك الشركة المصرفية العربية

12- بنك القاهرة

13- بنك القطري الوطني الأهلي

14- بنك الكويت الوطني

15- بنك المصرف المتحد

16- بنك بلوم

17- بنك فيصل الإسلامي المصري

18- بنك كريدي أجريكول

19- بنك مصر

20- بنك ناصر الاجتماعي

21- شركة الأهلي المتحد

22- شركة الأهلي للتمويل العقاري

23- شركة أملاك للتمويل العقاري

24- شركة تمويل للتمويل العقاري

25- شركة كونتكت للتمويل العقاري

26- شركة التعمير للتمويل العقاري (الأولى)

27- شركة العربي الأفريقي الدولي للتمويل العقاري.

وعن موعد إطلاق مبادرة التمويل العقاري رسميًا، أكدت المهندسة مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الصندوق في انتظار إطلاق المبادرة رسميًا خلال الأسبوعين المقبلين.