تعرف على تنسيق الثانوي الصناعي 2021 بعد اعتماده

يترقب أولياء أمور وطلاب الشهادة الإعدادية، إعلان تنسيق الثانوي الصناعي 2021، بعد اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية وإعلانها، وإعلان عدد من المحافظات تنسيق الدبلومات بجميع التخصصات (الصناعي، والتجاري، والزراعي) بنظامي الثلاث سنوات والخمس سنوات، ويرغب البعض من أولياء الأمور في إلحاق أبنائهم في الثانوي الصناعي، كبديل للثانوي العام، لسرعة الحصول على عمل بعد التخرج.

وترصد السطور التالية تنسيق الثانوي الصناعي 2021 في عدد من المحافظات، كما يلي:

أعلنت محافظة الغربية تنسيق الثانوي الصناعي 2021، لنظام الـ3 سنوات كالتالي:

- مدرسة طنطا الكهربية الإلكترونية 230 درجة.

- مدرسة طنطا الميكانيكية 220.

- مدرسة كفر الزيات الميكانيكية 220.

مدرسة زفتى الميكانيكية 220.

- مدرسة الشهيد خالد محمد السيد دبور الزخرفية بالمحلة الكبرى 215.

- مدرسة زفتى الزخرفية 215.

- مدرسة طنطا الزخرفية 215.

- مدرسة سمنود الزخرفية 210.

- مدرسة السنطة الزخرفية 210.

- مدرسة كفر الزيات الزخرفية 210.

- مدرسة قطور الزخرفية 210.

- مدرسة محمد صلاح الصناعية ببسيون 210.

وفي التعليم الصناعي نظام 3 سنوات مزدوج، جاء التنسيق كالتالي:

- مدرسة المحلة الكبرى للتعليم والتدريب المزدوج بالراهبيين 210.

- مدرسة داخل مصنع 200.

- مدرسة فصول ملحقة 195.

- كفر الزيات الصناعية بنات 220.

- الشين الصناعية بنات 220.

- السيدة صفية الصناعية بنات 220.

- سنيو الصناعية بنات 200.

والتعليم صناعي بنظام الـ5 سنوات، جاء كالتالي:

- طنطا الفنية المتقدمة للصناعات النسيجية 190.

وفي محافطة الشرقية، بلغ الحد الأدنى لتنسيق الدبلوم الصناعي محافظة الشرقية العام الماضي 240 درجة كحد أقصى و235 كحد أدنى للعام الماضي.

كما أعلنت محافظة الإسكندرية تنسيق الدبلومات الفنية لطلاب الشهادة الإعدادية، ومن بينها تنسيق الصنايع 2021، وبلغ الحد الأدنى للقبول 190 درجة بينما جاء الحد الأقصى 230 درجة في بعض المدارس، لنظام الصنايع 5 سنوات.

وبدأ تنسيق الصنايع 2021، لنظام الثلاث سنوات من 170 وحتى 195 درجة للطلاب كمرحلة أولى، حيث إن التنسيق يتم على ثلاث مراحل.