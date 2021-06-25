تنسيق الدبلومات الفنية 2021 كل المحافظات.. طريق سهل للهندسة

انتهى ماراثون الشهادة الإعدادية، وأُسدل عليه الستار بعدما أعلنت المحافظات المختلفة، نتيجة الشهادة الإعدادية، ليبدأ الأهالي في البحث عن تنسيق الدبلومات الفنية 2021، لمن لا يريد الالتحاق بالثانوية العامة، أو لم يساعده مجموعه بالالتحاق بالثانوية، فيتجه إلى الدبلومات الفنية التي أصبحت ذات مميزات كثيرة، خصوصاً أنّ الكثيرين من الطلاب ينظرون إلى الدبلومات الفنية باعتبارها طريقاً سهلاً لدخول كليات الهندسة، دون دروس خصوصية أو عناء مثل ما يمر به الطلاب خلال دراستهم في الثانوية العامة، لذلك يبحث الكثيرون عن تنسيق الدبلومات الفنية 2021 كل المحافظات.

وتقدم «الوطن» كل ما تريد معرفته عن تنسيق الدبلومات الفنية 2021 في كل المحافظات، في ظل ما تقدمه لقرائها من خدمات.

تنسيق الدبلومات الفنية 2021 كل المحافظات.. المدارس

وتضم الدبلومات الفنية عدة مدارس منها نظام الثلاث ومنها نظام الـ 5 سنوات، وقد اعتمدت معظمها تنسيق الدبلومات الفنية 2021، وبينها مدارس الثانوية الفنية والتجارية نظام الثلاث سنوات، والمدارس الفنية الصناعية والتجارية نظام الـ 5 سنوات، والثانوية الزراعية نظام الـ 3 سنوات، والمدارس الفنية الزخرفية، ومدارس مبارك كول، ومدارس التمريض الفني.

تنسيق الدبلومات الفنية 2021 كل المحافظات.. الأوراق المطلوبة للتقديم

ويتم التقديم في تنسيق الدبلومات الفنية 2021 كل المحافظات، من خلال تقديم الأوراق التالية:

3 صور من أصل استمارة النجاح

8 صور شخصية مقاس 4×6

3 صور من أصل شهادة الميلاد

استمارة 2 جند للذكور فقط

استمارة 6 جند للذكور فقط

دوسيه حفظ الأوراق

تنسيق الدبلومات الفنية 2021 كل المحافظات.. درجات القبول

وأعلن عدد من المحافظات عن درجات القبول في تنسيق الدبلومات الفنية 2021، بينما لا يزال عدداً كبيراً من المحافظات لم يحدد تنسيق الدبلومات الفنية 2021 حتى الآن.

تنسيق الدبلومات الفنية 2021.. محافظة الغربية

وفي محافظة الغربية، جاء تنسيق الدبلومات الفنية 2021 بدءاً من 185 درجة في دبلوم المدارس الزراعية، بينما التعليم الفندقي المزدوج 195، بينما المدارس الكهربية والإلكترونية 230 درجة، والميكانيكية 220 درجة، والزخرفية 210 وحتى 215 درجة.

تنسيق الدبلومات الفنية 2021.. محافظة البحيرة

وشهدت محافظة البحيرة، ارتفاعاً في درجات تنسيق الدبلومات الفنية 2021، حيث بلغ الحد الأدني للتنسيق 190 درجة، بينما وصل الحد الأقصى في بعض المدارس الفنية إلى 230 درجة فما أكثر خصوصاً المدارس التي تعمل بنظام الـ 5 سنوات والتعليم المزدوج والثانوية الفنية العسكرية.

تنسيق الدبلومات الفنية 2021.. باقي المحافظات

وحتى الآن لم يتم الإعلان عن درجات تنسيق الدبلومات الفنية 2021 في باقي المحافظات، والتي تأخرت قليلاً في إعلان درجات الشهادة الإعدادية، حيث لم يتم اعتماد درجات القبول في مدارس الثانوية العامة، أو الثانوية الفنية حتى الآن.