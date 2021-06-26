بعد قانون فصل الموظف المدمن.. تعرف على مدة بقاء المخدرات في الجسم للمتعاطي

بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بفصل من يثبت تعاطيه المخدرات من العاملين في الجهاز الإداري للدولة فصلا نهائيا، وذلك حفاظا على أرواح المواطنين ومصالحهم من هؤلاء المدمنين، الذين تسببوا في وقوع كثير من الحوادث، خلال السنوات الأخيرة، وبعد أن دخل القرار حيز التنفيذ، وأصبح كل العاملين في الجهاز الإداري للدولة في انتظار التحليل المفاجئ لهم؛ بدأ بعضهم من الذين يتعاطون أو يدمنون بعض أنواع المخدرات، يتساءلون عن مدة الابتعاد عن التعاطي حتى تصبح عينة البول «نظيفة» لكي لا يتعرضون للفصل النهائي من وظائفهم.

وقال مصدر بالطب الشرعي، رفض ذكر اسمه، إنه مؤيد بشدة لقرار السيسي، حيث إن المخدرات وخاصة الحشيش والفودو والشابو والإستروكس، انتشرت وسط شريحة كبيرة من موظفي مؤسسات الدولة، دون استثناء، مع تراجع تعاطي الترامادول بسبب ارتفاع سعره، الذي وصل سعر الشريط 10 أقراص لألف جنيه، بواقع 100 جنيه للحبة الواحدة.

وأضاف المصدر، بأن أصعب أنواع المخدرات، هو مخدر الحشيش، على الرغم أن الشعب المصري لديه ثقافة أن الحشيش أخف المخدرات ضررا، بل يعتقد البعض بأن الحشيش ليس له أي ضرر على الإنسان لأنه لا يذهب العقل، بل يجعل من المتعاطي شخصا هادئا ومستسلما.

من 2 إلى 6 أسابيع مده التعافي من تعاطي الحشيش

وتابع المصدر، بأن الحشيش هو المخدر الوحيد الذي يختلط بالدهون في الجسم، ولذلك فإن نسبة الشفاء للمتعاطي والمدمن تكون من أسبوعين حتى 6 أسابيع، من آخر مرة تعاطى فيها المخدر، بمعنى أن المتعاطي حتى تصبح عينة البول لديه سلبية، فلابد أن يمتنع عن التعاطي من مدة أسبوعين وحتى 6 أسابيع.

6 أيام مدة التعافي من الهيروين والشابو والفودو والإستروكس

وأوضح المصدر، أنه بالنسبة لباقي أنواع المخدرات المختلفة، مثل الهيروين والفودو والشابو واستروكس، فجميعها إذا امتنع صاحبها عن التعاطي لمده 6 أيام فقط، فسوف تصبح عينه البول «سلبية».

وأشار المصدر إلى أنه في الفترة السابقة، انتشر تعاطي وإدمان الفودو والشابو والإستروكس والهيروين الشعبي «البيسا»، وذلك بسبب رخص أسعارها حيث يبلغ سعرها 5 جنيهات فقط، وهو ما جعلها لا تقتصر على فئة معينة بل ضربت فئات كثيرة في المجتمع.