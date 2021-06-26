قبل أيام من تطبيق زيادة الأسعار.. نصائح الكهرباء لترشيد الاستهلاك

تبدأ وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في تطبيق الزيادة في أسعار شرائح الكهرباء الجديدة 2021، المقرر لها مع مطلع شهر يوليو المقبل، لاستهلاكات كروت شحن العدادات مسبقة الدفع والذكية، ومع فواتير شهر أغسطس للعدادات القديمة.

وفي هذا الصدد ترصد «الوطن»، نصائح الوزارة لتقليل استهلاكك من الكهرباء، طرق خفض لأكثر من 25% من استهلاك الكهرباء، النصائح المهمة التي يجب اتباعها لترشيد وتقليل الاستهلاك، وفقا لما حددته الشؤون التجارية لهندسة كهرباء قطاع السادات، التابعة لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، استمراراً لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع الكهرباء والطاقة على مدار الساعة.

إرشادات الكهرباء لترشيد وخفض الاستهلاك الشهري

قدمت الكهرباء عددا من الإرشادات والنصائح الواجب اتباعها، لخفض أكثر من 25% من استهلاك الكهرباء، بالإضافة للتصرفات الواجب تجنبها لخفض قيمة الفاتورة، منها.

1ـ ضرورة التأكد من بطاقة كفاءة الطاقة الموجودة على أي جهاز كهربائي قبل الشراء، حيث تكون الأجهزة ذات المستوى الأخضر أعلى في الكفاءة وأقل استهلاكا للكهرباء.

2ـ فصل فيشة التلفزيون والريسيفر بعد الانتهاء، فهذه الخطوة تزيد من العمر الافتراضي للأجهزة، بالإضافة إلى توفير 8% من استهلاك التيار الكهربائي.

3ـ خفض الإضاءة بالمنزل قدر المستطاع، وعدم إشعال الأضواء بالأماكن غير المستخدمة في وقت واحد.

4ـ الحد من استخدام أجهزة التسخين كالغلاية الكهربائية والسخان والمكواة، حيث تعد تلك الأجهزة من أكثر الأجهزة استهلاكا للكهرباء.

5ـ محاولة الاعتماد على المراوح خلال الصيف حيث أن استهلاك المروحة يتراوح ما بين 80 إلى 85 وات فقط، على خلاف أجهزة التبريد الأخرى.

6ـ تجنب وضع الأطعمة ساخنة داخل الثلاجة، مع ضرورة التأكد من غلق الباب بإحكام، لتوفير استهلاك الطاقة والمحافظة على كفاءة الجهاز.

7ـ يفضل اللجوء إلى السخانات الشمسية أو الغاز بدلا من السخانات الكهربائية، لتقليل استهلاك الكهرباء .

8ـ فصل فيشة الشاحن عقب الانتهاء من الاستخدام، فهذه الخطوة من شأنها خفض استهلاك 5% من الكهرباء.

9ـ الاعتماد على اللمبات الليد في إضاءة المنزل، فهي من شأنها خفض حوالي 15% من الاستهلاك.

10ـ توزيع الكهرباء على أكثر من مفتاح، لكفاءة استهلاك الطاقة.

أسعار شرائح الكهرباء بعد الزيادة

- ترتفع أسعار الشريحة الأولى، لتكون 48 قرشًا بدلاً من 38 قرشًا في أول يوليو القادم.

- ترتفع أسعار الشريحة الثانية من «51 إلى 100 كيلو وات»، لتكون 58 قرشًا، بدلاً من 48 قرشًا، في أول يوليو القادم.

- ترتفع أسعار الشريحة الثالثة من 65 قرشًا لتكون 77 قرشًا، في أول يوليو القادم.

- ترتفع أسعار الشريحة الرابعة من 96 قرشًا لتكون 106 قروشاً، مع أول يوليو.

- ترفع أسعار الشريحة الخامسة من 118 قرشًا إلى 128 قرشًا، أول يوليو.

- الشريحة السادسة لم تتغير عن الأسعار الحالية، وهي 140 قرشًا.

- الشريحة السابعة من «صفر إلى أقل 1000 كيلو وات» أصحاب هذه الشريحة لا يحصلون على دعم، وسعرها حاليا 118 قرشًا، وأول يوليو ستكون 128 قرشًا.

- ومن «صفر لأكثر من 1000 كيلو وات» أصحابها لا يحصلون على دعم ولا يخضعون لنظام التشريح، وستكون سعرها في يوليو المقبل كما هي حاليًا 145 قرشًا.

وأوضحت الشركة أن هناك بعض الأجهزة ثابتة في استهلاكها للكهرباء كالثلاجة والديب فريزر، ولكن هناك بعض الأجهزة التي يتغير استهلاكها وفقا لمدة وعدد مرات تشغيلها كالتلفزيون، المروحة، لمبات الإضاءة، والكمبيوتر والسخان، ولكن يكون لها معدل استهلاك متوسط على مدار شهور السنة.