مدارس الكهرباء بعد الإعدادية 2021.. الشروط والأوراق المطلوبة

لم تقتصر مرحلة التعليم بعد الإعددية على الثانوية العامة، فهناك الكثير من المدارس التي يمكن للطلاب الالتحاق بها، مثل الثانوية الفنية والتجارية والفندقية والزراعية، وأخرى، كمدارس الكهرباء بعد الإعدادية 2021، وتوفر الكثير من فرص العمل في التخصص، وهو ما يبحث عنه الكثير من الطلاب وأولياء الأمور.

وأعلنت الشركة القابضة للكهرباء عن كل تفاصيلها، كما يتم التقديم في هذه المدارس وفقا درجات الطالب في نتيجة الشهادة الإعدادية.

مدارس الكهرباء بعد الإعدادية 2021.. اجتياز اختبارات القدرات

وأوضحت الشركة القابضة للكهرباء أن مدارس الكهرباء بعد الإعدادية 2021، تأتي في إطار التعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مع وزارة الكهرباء، وتوفر فرص تدريب وتشغيل للطلاب خلال فترة الدراسة في العديد من شركات الكهرباء.

وقالت إن التقديم في هذه المدارس، يتاح للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية، وإنها توجد في محافظتي القاهرة وحلوان، بنظام الـ 3 و5 سنوات، مؤكدة ضرورة ألا يزيد سن الطالب على 18 سنة، واجتياز الطالب لاختبارات القدرات واللياقة الطبية، وسيتم قبول الطلاب الحاصلين على درجات عالية في الاختبارات، مشيرة إلى أن التقديم يبدأ في 14 يوليو وحتى 25 من نفس الشهر.

مدارس الكهرباء بعد الإعدادية 2021 توفر فرص تدريب لطلابها

وتابعت أن الأوراق المطلوبة، تتمثل في:

- 2 صورة استمارة النجاح.

- 2 صورة شهادة الميلاد.

- 2 صورة بطاقة ولي الأمر.

- يشترط حصول الطالب على مجموع 240 درجة في الشهادة الإعدادية.

- عقد اختبارات القدرات في أغسطس المقبل.

- استيفاء كل الأوراق المطلوبة للتقديم.