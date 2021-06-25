«الكهرباء» تبحث عروض الشركات لبدء تنفيذ مشروع الربط مع السعودية

كشف مصدر مسؤول بالشركه القابضة لكهرباء مصرعن انتهاء الشركة المصرية لنقل الكهرباء من الدراسات الخاصة بمشروع الربط الكهربائي مع السعودية لتبادل 3 آلاف ميجا وات، لافتا إلى أنه تم طرح المناقصة الخاصة بالمشروع للبدء في التنفيذ وفتح المظاريف.

خطوط للنقل ومحطة محولات للربط بين البلدين بنظام التيار المستمر

وأكد المصدر لـ«الوطن» أن الوزارة تقوم حاليا ببحث العروض المقدمة من الشركات لاختيار الأفضل لسرعة بدء التنفيذ وتوقيع العقود بين البلدين، لافتا إلى أن الربط الكهربائي مع السعودية يسمح لمصر الربط بدول الخليج وآسيا، خاصة أنه سيتم إنشاء خطوط النقل ومحطة محولات الخاصة بخط الربط بين البلدين بنظام «التيار المستمر» وهو نظام حديث بمصر والوطن العربي.

اختيار الشركات المنفذة للحزم الخاصة بالجانب السعودي

وأشارالمصدر إلى حسم الجانب السعودي مؤخرا للمناقصة الخاصة بخط الربط الهوائي مع مصر واختيار الشركات المنفذة للحزم الخاصة بها في التنفيذ، لافتا إلى أن هناك احتمالية كبيرة لتنظيم احتفالية لتوقيع العقود بين البلدين يحضرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.

وأشار المصدر، إلى أن تكلفة المشروع مليار و600 مليون دولار يخص الجانب المصري منها 600 مليون دولار، ويقوم بالمساهمة في التمويل، إلى جانب الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية كل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والبنك الإسلامي للتنمية، بالإضافة إلى الموارد الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء.

المشروع يتيح للسعودية تصدير الكهرباء الفائضة في منظومتها إلى مصر

وأوضح المصدر أن معدل العائد من الاستثمار يبلغ أكثر من 13% عند استخدام الرابط فقط للمشاركة في احتياطي توليد الكهرباء للبلدين مع مدة استرداد للتكاليف قدرها 8 سنوات، فيما يبلغ معدل العائد من الاستثمار حوالي 20% عند استخدام الخط الرابط للمشاركة في احتياطي التوليد ولتبادل الطاقة بين البلدين في فترات الذروة لكل بلد بحد أعلى 3000 ميجاوات، إضافة إلى استخداماته الأخرى للتبادل التجاري للكهرباء، خاصة في الشتاء الذي سيتيح للمملكة تصدير الكهرباء الفائضة في منظومتها إلى مصر.