حبس صاحب سنتر ببنها بعد رسالة من فتاة منتحرة: «هاتولي حقي»

أمرت النيابة العامة بقسم بنها في محافظة القليوبية، برئاسة المستشار خالد الديب، بحبس صاحب سنتر جامعي، لحين انتهاء التحقيقات في واقعة انتحار فتاة في العقد الثاني من عمرها، إثرتناول قرص الغلة السام، أثناء عملها في السنتر الخاص بالمتهم بشارع كلية التجارة بمدينة بنها.

كما قررت النيابة التصريح بدفن جثة الفتاة، بعد ورود تقرير الصفة التشريحية، حيث تم تشييع جثمانها في مقابر «الشموت» بمدينة بنها.

بلاغ بانتحار فتاة بنها

وأقدمت فتاة تُدعى «أمل ج.»، 24 سنة، حاصلة على ليسانس آداب، تعمل في سنتر للدروس الخصوصية لطلاب الجامعة بمدينة بنها، يملكه شخص يُدعى «أمين م.»، على التخلص من حياتها بتناول قرص الغلة السام، بدعوى مرورها بحالة نفسية سيئة.

وتلقى اللواء حاتم حداد، مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، إخطاراً من الرائد أحمد حمدي، رئيس مباحث قسم شرطة ثاني بنها، بورود إشارة من مستشفى بنها العام، باستقبال الفتاة مصابة بحالة إعياء شديد، تعاني من أعراض تسمم شديد، ولفظت أنفاسها بعد قليل من وصولها المستشفى، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجرى التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة.

محامي المنتحرة: التحقيقات مستمرة

وقال مصطفى حجاب، محامي أسرة الفتاة المنتحرة، إن التحقيقات ما زالت مستمرة، مشيراً إلى أنه تم تفريغ الكاميرات في السنتر التعليمي، وسماع أقوال الشهود، لمعرفة ملابسات الواقعة.

رسالة من المنتحرة: هاتولي حقي

وكشف عدد من الأهالي والعاملين في السنتر عن أن الفتاة المنتحرة قامت، قبل انتحارها الذي وقع ظهر الخميس الماضي، بالكتابة على يدها وعلى بطنها عبارة (هاتولي حقى من أ)، كما قامت بإرسال رسائل الى زملاء صاحب السنتر، والجروبات التعليمية الخاصة بالسنتر، توضح تفاصيل علاقتها به، وأنه أوهم الجميع بأنها ابنته، لمنع إثارة أي شكوك، لوجودها معه طيلة الوقت، خاصةً وأنه متزوج.

وفي أعقاب واقعة انتحار فتاة سنتر بنها، طالب عدد من سكان شارع كلية التجارة ببنها، والمناطق التى توجد بها سناتر للدروس الخصوصية، بمراجعة تلك السناتر وغيرها من المكاتب، وفحص العاملين بها، وقانونية العمل بداخلها، حرصاً على عدم تكرار الواقعة.