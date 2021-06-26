«متعاطي استروكس».. تفاصيل القبض على سائق فشل في تشغيل أتوبيس ركاب بالقاهرة

كشف مصدر بهيئة النقل العام بالقاهرة، أن الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، يبرز سائقا تابعا لإحدى شركات النقل الجماعى الخاصة، تم ضبطه داخل أحد المواقف فاقد السيطرة على السيارة المينى باص التى يقودها ويفشل فى تشغيلها وغير قادر على الكلام وفاقد التركيز، ممادفع من شاهدوه إلى مطالبته بتشغيل السيارة إلا أنه فشل ولم يستجب، متهمين إياه بتعاطى مخدر الاستروكس، مضيفا لـ «الوطن»، أنه تم إبلاغ الشرطة بالواقعة وتم القبض على السائق على الفور ويخضع حاليا للتحقيقات.

الرقابة على المحصلين والسائقين

وأشار المصدر إلى أن شركات النقل الجماعى خاصة ويتم الإشراف عليها فقط فى تحديد خطوط السير من قبل هيئة النقل العام، أما الرقابة على السائقين والمحصلين فهذا دور شركات النقل الجماعى، لافتا إلى أن هذا السائق لايتبع هيئة النقل العام، لأن الهيئة تخضع كل العاملين بها لتحليل المخدرات بشكل مفاجئ حفاظا على سلامتهم وأرواح المواطنين.

تحليل مخدرات

وأكد المصدر أن هيئة النقل العام تقوم بإجراء تحليل مفاجئ على السائقين والمحصلين والفنيين التابعين لها سواء فى الجراجات أو مستشفى الهيئة وإذا ثبت إيجابية تحليل يتم وقف صاحب التحليل وإحالته للشئون القانونية للتحقيق وتوقيع الجزاء عليه، وحاليا بعد تعديل القانون سيتم فصل أى سائق أو عامل يثبت تعاطيه المخدرات وذلك تفاديا لأى أزمات أو كوارث والحد من مخاطر ادمان المخدرات .

استبعاد الكمسرى الذى أهان أحد المسنين

من ناحية أخرى، أكدت مصادر بهيئة النقل العام أنه تم استبعاد المحصل صاحب الفيديو المتداول مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بين كمسري وراكب مسن داخل أحد أتوبيسات النقل العام، وتقرير استبعاده من التحصيل لحين انتهاء التحقيقات معه بمعرفة الشؤون القانونية لاتخاذ الإجراء القانوني بعد التحقيق معه عما بدر منه من ألفاظ تجاه المواطن، حيث قام الكمسري بتوجيه ألفاظ نابية لرجل مسن داخل أتوبيس نقل عام، بعدما طالبه الكمسري بإخراج بطاقته لإثبات أنه من كبار السن، لكن الراكب رفض قائلًا «أنا هكدب عليك يا ابني؟»، ليرد الكمسري «آه.. وقوم أقف الأتوبيس مش هيتحرك».