مصنع 200 الحربي: نساهم في تحويل أتوبيسات النقل العام للعمل بالغاز

قال المهندس أحمد البرقوقي، مستشار رئيس مجلس إدارة مصنع 200 الحربي، إن كل التعليقات بشأن معرض تكنولوجيا تحويل المركبات إيجابية، والمصنع يساهم في تحويل أتوبيسات هيئة الركاب بالقاهرة لتعمل بالغاز الطبيعي، الذي يوفر 580 جنيها في اليوم، لافتا إلى أن التجربة الأولى جرت بالتعاون مع شركة «الجيوشي موتورز» لتحويل أتوبيس، والمصنع يعمل على عينات أخرى.

العمل بالغاز يخفض التلوث 70% والتكاليف 45%

وأضاف المهندس أحمد البرقوقي، خلال لقاء ببرنامج «الآن»، المذاع على شاشة قناة EXTRA NEWS، أنه جرى تركيب محركات جديدة للأتوبيسات التي تعمل بالغاز الطبيعي، التي كانت تعمل من قبل بالوقود، ما يؤدي لخفض الانبعاثات الملوثة للبيئة بنسبة 70%، وتوفير استهلاك الوقود بنسبة 45% كتكاليف، حيث تصل التكلفة اليومية أكثر من 1350 جنيه عند اسخدام السولار، بينما الغاز سيؤدي لتوفير 580 جنيه دخل للشركة أو المؤسسة التي تحول أتوبيساتها للغاز.

إجراء تجارب على محركات جديدة الأسبوع المقبل

وأوضح أن هيئة الإنتاج الحربي ومصنع 200، تعاونوا مع شركات كثيرة وبأنواع مختلفة، وسجرى عمل تجربة في المصنع بواسطة محركين جديدين مع شركة «إم سي في» وشركة «إل آي إم» الأسبوع المقبل، وذلك ليكون هناك العديد من الاختيارات، سواء كانت قطاع خاص أو الهيئات المدنية، لاختيار السعر والمواضفة الذي يتلائم.

جذب الشركات العالمية لتصنيع المحركات محليا

ولفت إلى أن صناعة كل المحركات تتم بالتعاون مع شركات عالمية، ومرحلة التصنيع المحلي سيتم البدء فيها، نظرا لأن تلك المحركات جديدة وأنواع جديدة على السوق المحلي، وجارِ التفاوض مع الشركات التي جرى التعامل معها، لجذب تلك الصناعة في مصر.

تطور كبير شهدته اسطوانات الغاز

وأشار إلى أن اسطوانة الغاز حدث بها تطور كبير، حيث يوجد ما يسمى بـ«التايب فور»، والمصنوعة من مادة الفايبر، ما أدى لأن تكون خفيفة الوزن وازدادت سعتها التخزينية وستستخدم في السيارات الملاكي مستقبلا، وهناك 4 أنواع من الأسطوانات.