تحويل جميع أتوبيسات النقل العام بالقاهرة لـ"الغاز"

كشف المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، عن اتخاذ الوزارة لمجموعة من الإجراءات فى إطار برنامج إحلال السيارات والمركبات، بمركبات جديدة تعمل بالوقود المزدوج (بنزين /غاز طبيعي).

وأضاف الوزير مرسي، في تقرير رفعه للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اليوم، أنه تم في أعمال تحويل جميع أتوبيسات هيئة النقل العام بالقاهرة للعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من السولار، وذلك بعد الانتهاء من تجربة التحويل التي تمت على أحد الاتوبيسات، كعينة قبل استكمال الباقي، مع تلافي ملاحظات تشغيل من الممكن أن تكون موجودة.

كما أشار الوزير إلى ما تم اتخاذه من إجراءات لتصنيع اسطوانة الغاز الطبيعي، والتي تمثل الجزء الأكبر في مجموعة تحويل المركبات التي تعمل بالبنزين للعمل بالوقود المزدوج (البنزين/غاز طبيعي)، وذلك من خلال إنشاء مصنع لإنتاج اسطوانات الغاز الطبيعي المضغوط المتطورة للسيارات النوع الرابع CNG.