«حماقي» يتألق بحفله الغنائي في أكبر قبة بالعالم بجدة

أحيا النجم المصري محمد حماقي ثاني حفل غنائي في «Jeddah Super Dome» أكبر قبة في العالم، وأثنى حماقي على كل التفاصيل الخاصة بالحفل، بداية من استقباله بمطار جدة مرورا بالتجهيزات المميزة للحفل الذي يعتبر ثاني حفلات الشركة السعودية العالمية Benchmark.

افتتح الحفل الدي جي العالمي عماد إسكندراني ثم صعد حماقي للمسرح، وقدم لجمهوره العديد من أغنياته المميزة، التي أشعلت قبة جدة وزادت حماس الجماهير الذي ظل متفاعلا مع حماقي منذ وصوله، وغنى حماقي باللهجة الخليجية.

وأعلن تبنيه ودعمه الكامل للمطربة السعودية زين عماد، التي صعدت معه للمسرح ووعد الجمهور بتقديم دويتو معها، وما زاد من سعادة «زين» أن الأمر كان مفاجأة بالنسبة لها.

وحضرت الحفل كواحدة من جمهور حماقي، لتفاجأ بموقفه معها ودعمه الكامل لها.

ومن جانبه؛ أكد المدير التنفيذي لشركة Benchmark محمد زكي حسنين، أن الحفل تم التحضير له بشكل مميز وبالكثير من التقنيات الحديثة تقديرا للنجم محمد حماقي، ولكل نجوم الأغنية الذين سيقدموا حفلاتهم في قبة جدة، أكبر قبة بالعالم حسب تصنيف جينيس العالمية، وتقديرا أيضا للجمهور الكبير الذي يحضر هذه الحفلات.

منوها أن الشركة حريصة على اتباع كل الإجراءات الاحترازية التي حددتها وزارة الصحة السعودية، حفاظا على سلامة الجميع، وفي نهاية الحفل حرص حماقي على توجيه الشكر لكل جمهوره على استقباله الرائع، كما شكر الشركة المنظمة وهيئة الترفيه على رأسها المستشار تركي آل الشيخ.