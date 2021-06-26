أسعار شواطئ مرسى مطروح.. تبدأ من 20 إلى 165 جنيها وبعضها مجاني

تعد مدينة مرسى مطروح من أشهر المدن الساحلية بموقعها الساحر، حيث تتميز عن غيرها من المناطق السياحية الأخرى ويغلب عليها الطبيعة الخلابة الساحرة وهدوئها وتنوع طبيعتها من بيئة ساحلية إلى بيئة صحراوية بجانب احتوائها على أشهر المعالم السياحية، كما أن جميع شواطئ مرسى مطروح تجعلها منطقة تتوافد إليها السياح من جميع أنحاء العالم، خاصة في فصل الصيف، بجانب المصريين، لما تتمتع به من جو هادئ ورائع.

«الوطن»، تستعرض أهم شواطئ مرسي مطروح التي تمتد 7 كيلومترات وتتمتع برمالها الناعمة البيضاء ومياهها النقية الصافية مما جعلها من أجمل شواطئ العالم حيث يتم تناول أسعار دخول هذه الشواطئ ومميزاتها.

أسعار شواطئ مرسى مطروح.. شاطئ عجيبة

الدخول بشاطئ عجيبة مجاني ويعتبر من أشهر شواطئ مرسى مطروح وأجملها، ويبعد عن مرسى مطروح 24 كيلو متر تقريبا غرباً، وهو من أهم الأماكن التي يتوافد الناس على زيارتها في مطروح، خاصة لقربه أيضا من المقابر الرومانية الشهيرة، والتى تعد من المزارات السياحية الجذابة والتي يرجع تاريخها إلى ما يزيد عن 2000 سنة.

أسعار شواطئ مرسى مطروح.. شاطئ روميل

يبلغ سعر دخول شاطئ روميل بمرسي مطروح 20 جنيها، ويعد من أفضل وأكثر الشواطئ واجهة للزوار، ويقع الشاطئ بجزيرة روميل أمام الميناء الشرقي لمدينة مرسى مطروح، ويبعد عنها بحوالي 2.5 كيلو متر تقريباً فهو شاطئ سياحي سُمي على اسم القائد الألماني روميل.

أسعار شواطئ مرسى مطروح.. شاطئ الأبيض

تختلف أسعار الدخول لشاطئ الأبيض العام عن الشاطئ المخصص للقوات المسلحة حسب الرسوم المقررة حيث يقع على بعد 20 كيلو مترا من غرب المدينة بعيدًا عن زحمة المدينة ويتميز الشاطئ بأنه من أكثر شواطئ مرسى مطروح هدوءًا ويتمتع بمياهه النظيفة الصافية الهادئة في بعض الأحيان، فتكون ممهدة للسباحة وفي بعض الأحيان الأخرى تتميز بأمواجها العالية فتكون الفرصة كبيرة في ممارسة الألعاب والأنشطة المائية المثيرة، ولتلك المميزات يستقطب الشاطئ العديد من الزائرين كل عام، ولعل أهم نقطة تميزه عن غيره من شواطئ مطروح، أنه يتمتع بوجود أشهر القرى السياحية والفنادق على طول شواطئه.

أسعار شواطئ مرسى مطروح.. شاطئ كيلوباترا

رسوم دخول شاطئ كيلوباترا من الخارج مجاناً، ولكن يتم بناء ممر زجاجى سيحدد له رسوم معينة ويتسم شاطئ كليوباترا الذي يقع شمال غرب مدينة مرسى مطروح ويبعد عن المدينة بحوالى 5 كم، بأنه من أجمل شواطئ المدينة حيث يضم بعض المعالم الأثرية الهامة ومنها حمام الملكة كليوباترا المشهور الذي يبعد حوالي 5 كيلومترات غرب المدينة، وهو عبارة عن مياه دافئة متأثرة بأشعة الشمس فوقها تتدفق من بين صخرة مغلقة تحتوي على آثار ومنحوتات قديمة وبقايا قصر الملكة كليوبترا، وممرًا كان يُستخدم للوصول إلى الشاطئ من القصر.

أسعار شواطئ مرسى مطروح.. شاطئ الفيروز

تنقسم تكلفة دخول شاطئ الفيروز بمرسي مطروح إلى تأجير الشماسى والكراسى 40 جنيها. وتبلغ سعر لعبة Banana boat حوالى 25 جنيها، ويمكن تأجير الجيت سكى بمبلغ 100 جنيه، ويتميز شاطئ الفيروز بالهدوء والطبيعة الرائعة والهواء النقي فضلا عن المياه الكريستالية التي تعكس لون السماء الأزرق الهادئة الأمواج، كما يضم الشاطئ مختلف الألعاب والأنشطة المائية المتعددة التي تضيف جوًا من المتعة.

أسعار شواطئ مرسى مطروح.. شاطئ الغرام

يبلغ سعر الدخول لشاطئ الغرام حوالى 10 دولارات أو 165جنيها مصريا، حيث يبعد عن المدينة بمسافة قدرها 17 كيلو مترا، ويعد من أكبر شواطئ مطروح وأكثرها انعزالاً وجمالا للطبيعة حيث يتميز باحتوائه على الصخرة الأثرية الشهيرة انذاك التي تستقطب العديد من الزوار لرؤيتها واتخاذ الصور التذكارية عندها، ويتمتع الشاطئ أيضا بالمياه النقية والأمواج الهادئة الممهدة للسباحة والآمنة على الأطفال.

أسعار شواطئ مرسى مطروح.. شاطئ البوسيت

دخول شاطئ البوسيت يكون مجاناً ويعد شاطئ البوسيت أو مايسمى بـ Beau Site أي المكان الجميل، والذي يقع في قلب مدينة قلب مطروح من أكثر شواطئ مرسى مطروح آمنًا وهدوءًا، الأمر الذي يتيح للصغار قبل الكبار الاستمتاع بأوقاتهم دون قلق أو خوف.