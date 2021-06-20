الشواطئ تتأهب لمصيف مطروح 2021.. أعمال تجميل وحملات لرفع الإشغالات

حرصت محافظة مطروح على الانتهاء من عمليات الصيانة والتجميل استعدادا لمصيف مطروح 2021، من خلال دهان الأرصفة، واستكمال بوابات الشواطىء على الكورنيش فى مدينة مرسي مطروح، وزراعة أشجار الزينة بمدخل المدينة الشرقى والغربى، وأشجار الورد، وتكثيف أعمال رفع المخلفات، تزامنا مع استقبال مصايف مطروح، رحلات وأفواج سياحية، ومصطافين من داخل وخارج مصر، لقضاء المصيف على بلاجات مطروح، والإستمتاع بأجوائها ومزاراتها السياحية.

مزارات سياحية فى مصايف مطروح

وتتمتع مرسى مطروح بالعديد من المزارات السياحية التى تجذب المصطافين، ومنها حمام كليوباترا، الذى يعود لملكة مصر، كليوباترا، وكانت تسحم به، وهضبة عجيبة، وصخرة ليلى مراد، الشهيرة بشاطىء الغرام، بالإضافة إلى العديد من المزارات الأثرية ومنها متحف روميل، الذى يوجد به مقتنيات القائد الألمانى روميل خلال الحرب العالمية الثانية، ومتحف آثار مطروح.

حملات لإزالة الإشغالات التى تشوه شوارع مطروح والمناطق السياحية

ونفذت مدينة مرسي مطروح حملة بقيادة رضا جاب الله رئيس المدينة، لإزالة اشغالات الطريق المخالفة فى الشوارع والأماكن السياحية، والميادين، فى شارع إسكندرية، وكورنيش مرسى مطروح، وسوق ليبيا بمشاركة إدارة تحسين البيئة والتراخيص بمجلس المدينة وشرطة المرافق.

وأكد «جاب الله»، أن مرسى مطروح مدينة سياحية لابد من الحفاظ عليها ومنع الإشغالات بالطرق والتى تتسبب فى تشويه المدينة، وسيتم تطبيق اقصي غرامة إذا تكررت المخالفة، وشدد علي استمرار الحملات اليومية المكبرة علي مدار الساعة لفرض الانضباط بكورنيش المدينة وازالة كل ما يعيق حركة سير المواطنين علي طول الكورنيش، وناشد أهالي مطروح الكرام وأصحاب المحال التجارية والمستفيدين من موسم الصيف والعاملين فى مصيف مطروح، بالحفاظ على النظافة العامة ومنع تواجد الإشغالات والالتزام بالتعليمات لتكون مرسي مطروح في أبهي صورها خلال إستقبالها مصطافي وزائري ومحبي المدينة في الموسم السياحي.