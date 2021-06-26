هادي خفاجة يحتفل بخطوبته على فتاة من خارج الوسط الفني

احتفل الممثل الشاب هادي خفاجة،مساء اليوم، بخطوبته على فتاة من خارج الوسط الفني، في حفل عائلي جمع الأسرتين، وعدد من أصدقائه المقربين.

ونشر «خفاجة» صورة من خطوبته، حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، قائلًا: «الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات».

يذكر أن هادي خفاجة شارك خلال السباق الرمضاني الماضي بمسلسل «المداح» بطولة حمادة هلال، خالد سرحان، نسرين طافش، أحمد بدير، حنان سليمان، جمال عبد الناصر، محمد عز، محسن منصور، هايدي رفعت، تامر شلتوت، دنيا عبدالعزيز، محمود عامر، بسمة ماهر، من تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.

وشارك أيضًا في مسلسل «الاختيار»، من إنتاج سيرجي، وبطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق، بجانب عدد كبير من نجوم الوسط الفني الذين ظهروا كضيوف شرف في عدد من الحلقات، منهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبدالعزيز، وماجد المصري، وصلاح عبدالله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار، وآخرين، وتأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي.