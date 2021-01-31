الفنان فادي خفاجة يتعرض لحادث سير: «العربية اتقلبت»

تعرض الفنان فادي خفاجة، لحادث سير من خلال انقلاب سيارته، حسب ما أعلن عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، دون الكشف عن أية تفاصيل بشأن سبب الحادث، أو الإصابات التي طالته جراء انقلاب السيارة.

وكتب فادي خفاجة، عبر حسابه بموقع «فيس بوك» قائلًا: اتقلبت بالعربية، والحمد لله.

لم يكشف عن تفاصيل الحادث

ويعد دور «شرف الدين» أحد أشهر الشخصيات التي قدمها فادي خفاجة على شاشة التليفيزيون من خلال مسلسل «يوميات ونيس» بجميع أجزاءه أمام محمد صبحي، وسعاد نصر، وجميل راتب.

اشتكى من عدم وجود فرص للتمثيل

وفي شهر سبتمبر الماضي اشتكى فادي خفاجة من عدم وجود فرص للعمل بالفن، وكتب عبر حسابه على «فيس بوك» قائلًا: «طيب إيه يا مخرجين ومنتيجن مصر، لو العبد الله بعد العمر ده كله مشتغلش في مسلسل واتنين وتلاته مين اللي يشتغل ياولاد المهنة والأصول، ممكن أتحدى أي مخرج أو أي شركة إنتاج بكفاءتي ودراستي وعمري وخبرتي، والله العظيم لو قالولي بطلها لبطلها، مشكلتي إني واثق في نفسي بفضل الله، وربنا الحكم والعدل، ومطرح ما ترسي ندق لها».

وفي عام 2020 شارك فادي خفاجة في مسلسلين وهما مسلسل «قوت القلوب»، والذي جسد خلاله دور ضابط بطولة ماحدة زكي، خالد زكي، سامي مغاوري، سيناريو وحوار محمد الحناوي، إخراج مجدي أبو عميرة، ومسلسل «الاختيار» وجسد دور الشاب حداد السيناوي، بطولة أمير كرارة، أحمد العوضي، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم أحمد اللسقا، محمد عادل إمام، آسر ياسين، إخراج بيتر ميمي، سيناريو وحوار باهر دويدار.