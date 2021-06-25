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شكري: نتوقع أن تصاغ العلاقات المصرية التركية على مبادئ عدم التدخل وحسن الجوار

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شريف سليمان
11:53 م | الجمعة 25 يونيو 2021
سامح شكري وزير الخارجية

سامح شكري وزير الخارجية

كشف سامح شكري وزير الخارجية، حقيقة ما إذا كانت هناك قنوات مفتوحة مع الجانب التركي لإبلاغه ملاحظات واعتراضات مصر على أي أمر، على غرار مقالات مستشار الرئيس التركي ياسين أقطاي التي هاجم فيها الدولة المصرية.

وقال «شكري»، خلال تصريحات تلفزيونية: «يوجد تمثيل دبلوماسي على مستوى القائم بالأعمال بين البلدين ويتم من خلاله الحوار السياسي الطبيعي في نقل الرسائل وإدارة العلاقة».

وحول الأخبار المتداولة بشأن قرار تركيا وقف استخدام أراضيها كمنصة للهجوم على الإدارة المصرية، أوضح وزير الخارجية: «نتوقع أن تصاغ العلاقات المصرية التركية على المبادئ التي تحكم العلاقات الدولية المستقرة بما في ذلك عدم التدخل في الشؤون الداخلية وحسن الجوار وعدم السماح بأي نشاط لزعزعة استقرار الدول الأخرى، ونتوقع في كل علاقاتنا أن تبادلنا الدول الأخرى نفس المبادئ».

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