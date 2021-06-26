أوقاف الإسماعيلية تُغلق «كوافير حريمي» أقيم مكان زاوية صلاة (صور)

أغلقت مديرية أوقاف الإسماعيلية بالتعاون مع حي ثالث الإسماعيلية، «كوافير حريمي» أقامه أحد المواطنين مكان زاوية صغيرة مدرجة على قائمة زوايا وزارة الأوقاف لإقامة شعائر الصلاة بها.

وكشفت مصادر مسؤولة بمديرية أوقاف الإسماعيلية، عن تلقي المديرية بلاغاً من أحد المواطنين يفيد إقامة شخص لـ «كوافير حريمي» في مكان مخصص كزاوية لإقامة الشعائر الدينية.

ووجه الشيخ صبري عبادة، وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، لجنة لفحص المكان وبيان إن كان مخصصا لإقامة الشعائر من عدمه، واكتشفت اللجنة صحة البلاغ.

وأضافت المصادر أنه على الفور تم إبلاغ رئيس حي ثالث الإسماعيلية لتوجيه حملة لإغلاق المكان والبدء في استرداد زاوية «أحمد سالم» بمنطقة أرض الجمعيات مرة أخرى، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وانتقل المهندس محمود الصوري رئيس حي ثالث الإسماعيلية، لتنفيذ قرار إزالة التعدي، وتشميع المكان بالشمع الأحمر لمنع دخول أي شخص إليه لحين إزالة التعديات وعودة المكان كزاوية لإقامة الشعائر بها.

وقال أحد أهالي منطقة أرض الجمعيات، إن «الزاوية» كانت موجودة منذ أول القرن الحالي وأنها من أقدم الزوايا في المنطقة.

وأضاف أن أهالي المنطقة منذ سنوات توقفوا عن الذهاب إليها بسبب بناء مسجد كبير أمامها مباشرة وتم تحويلها إلى دورات مياه تابعة للمسجد ثم دورات مياه عمومية بعد بناء دورات مياه ملحقة بالمسجد، إلا أنه تم إغلاقها منذ فترة وتفاجئوا بتحولها إلى نشاط تجاري.