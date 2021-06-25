مواعيد وأسعار قطارات الإسماعيلية القاهرة.. اعرفها

تعتبر مواعيد وأسعار رحلات القطارات من أكثر ما يبحث عنه المواطنون قبل استعدادهم للسفر وخاصة مع تطور هيئة السكك الحديدية خلال الفترة الماضية، فضلا عن اقتراب عيد الأضحى الشريف.

مواعيد قطارات الإسماعيلية القاهرة

- قطار رقم 946 يغادر في تمام الخامسة صباحاً ويصل القاهرة في تمام الثامنة صباحاً.

- قطار رقم 925 يغادر في تمام السادسة و50 دقيقة ويصل في تمام التاسعة و50 دقيقة.

- قطار رقم 186 يغادر في تمام العاشرة صباحاً ويصل في تمام 12 و50 دقيقة ظهراً.

- قطار رقم 956 يغادر في تمام الساعة الثانية و20 دقيقة ويصل في تمام الخامسة و25 دقيقة.

مواعيد قطارات «القاهرة - الإسماعيلية»

- قطار رقم 945 يغادر القاهرة في تمام السادسة و10 دقائق ويصل الإسماعيلية في تمام التاسعة.

- قطار رقم 185 يغادر في تمام الثامنة و40 ديقية ويصل الإسماعيلية 11 ظهراً و25 دقيقة.

- قطار رقم 944 يغادر القاهرة في الثانية ظهراً و40 ديقية ويصل الإسماعيلية في تمام الخامسة و39 دقيقة.

- قطار رقم 959 يغادر القاهرة في تمام الخامسة و40 دقيقة ويصل الإسماعيلية في تمام الثامنة و35 دقيقة.

أسعار قطارات الإسماعيلية

القاهرة: سعر النذكرة 52 جنيه مكيف درجة ثانية.

الاسكندرية: سعر التذكرة 62.5 جنيه درجة ثانية مكيف.

الزقازيق: سعر التذكرة 36.5 درجة ثانية مكيف.

طنطا: سعر التذكرة 41 جنيه درجة ثانية مكيف.

دمنهور: سعر التذكرة 52 جنيه درجة ثانية مكيف.

بورسعيد: سعر التذكرة 36 جنيه درجة ثانية مكيف.