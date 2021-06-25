حريق بمخزن كرتون يتسبب في انعدام الرؤية على دائري الفيوم

دخان كثيف تحوّل إلى سحب سوداء ضخمة غطت سماء مدخل قرية «دمو» على الطريق الدائري بمحافظة الفيوم، مُتسبباً في انعدام الرؤية وحجبها عن المارة على الطريق، فتوقفت جميع السيارات، بعدما فقد السائقون القدرة على الرؤية في الطريق.

وتبينّ أنّ سبب تلك السحب الدخانية الكثيفة هو نشوب حريق هائل في إحدى مخازن تجميع الكرتون والخردة بمدخل قرية «دمو»، وتفحم محتويات المصنع بالكامل، فيما هرعت قوات الحماية المدنية وسيارات المطافئ للسيطرة على الحريق وإخماد النيران.

دخان كثيف وانعدام الرؤية وحريق هائل

تلقى اللواء رمزي البسيوني المُزين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من اللواء صبري عزب، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، يفيد بورود بلاغ من العميد محمد تعيلب، مأمور مركز شرطة الفيوم، بنشوب حريق هائل في مخزن لتجميع الكرتون القديم والخردة تمهيداً لبيعها لمصانع إعادة التدوير، على الطريق الدائري بمدخل قرية دمو، وتصاعد أدخنة كثيفة تسببت في انعدام الرؤية تماماً.

سيارات المطافئ تهرع لإطفاء الحريق

وعلى الفور هرع رجال الحماية المدنية، وسيارات المطافئ إلى مكان الحريق، وأخلت المنازل المجاورة للمصنع من السكان حفاظاً عليهم خوفاً من انفجار أي مواد داخل المصنع، وجرت السيطرة على الحريق بعد محاولات مستمرة لإطفائها دامت 3 ساعات، قبل أن تصل إلى المنازل المجاورة ودون وقوع إصابات.

ماس كهربائي وراء حريق مصنع كرتون

وتبينّ أنّ ماس كهربائي حدث في إحدى الوصلات الكهربائية، تسبب في إشعال النيران في مخزن لتجميع الكرتون المستعمل والخردة والأخشاب القديمة، وانتشرت النيران بسرعة بسبب الكرتون والخشب الموجود بالمخزن، حتى إلتهمت النيران المكان بالكامل، ولم يتبق سوى الرماد، ولم يتبين وجود أي شبهة جنائية في اشتعال الحريق.

السيطرة على حريق هائل في مخزن خردة

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق قبل أن تمتد للمنازل المجاورة، وقبل وقوع أي إصابات، وتحرر بالواقعة المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.