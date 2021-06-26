لطلاب الشهادة الإعدادية.. تعرف على تنسيق دبلوم التجارة 2021

يترقب الكثير من أولياء الأمور وطلاب الشهادة الإعدادية، تنسيق دبلوم التجارة 2021، وذلك بعد اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية في عدد من المحافظات، وإعلان نتيجة التنسيق بعد اعتمادها من بعض المحافظين، حيث يرغب بعض أولياء الأمور بعدم إلحاق أبنائهم إلى الثانوية العامة، خوفا من النظام الجديد، ويختارون دبلوم التجارة كأحد بدائل الثانوية العامة، للالتحاق بها، للحصول على فرصة عمل بعد التخرج مباشرة.

ترصد «الوطن» في السطور التالية تنسيق دبلوم التجارة 2021 في عدد من المحافظات بعد اعتماده:

اعتمد محافظ الإسكندرية، تنسيق دبلوم التجارة 2021، وبلغ الحد الأدنى للقبول به 210 درجات التعليم التجاري نظام الخمس سنوات، والمدارس التجارية نظام الثلاث سنوات للبنين والبنات بحد أدنى 165 درجة، أما المدارس الفنية التجارية نظام التعليم والتدريب المزدوج، فجاء الحد الأدنى للقبول بها 195 درجة.

وفي محافظة الشرقية، وصل تنسيق المدارس التجارية محافظة الشرقية نظام الثلاث سنوات إلى 248 درجة كحد أقصى، و140 كحد أدنى.

وفي محافظة الغربية، بلغ الحد الأدنى للتنسيق تعليم تجاري 3 سنوات بنين وبنات جميع مدارس التعليم التجاري بالمحافظة 140 درجة، وبلغ الحد الأدني للتنسيق للتعليم تجاري 5 سنوات مشترك مدرسة طنطا التجارية المتقدمة 180 درجة، وفي زفتى التجارية المتقدمة بلغ الحد الأدني بها 170 درجة.

وترصد السطور التالية الأوراق المطلوبة للتقديم في دبلوم التجارة 2021 في عدد من المحافظات، كما يلي:

- أصل استمارة الشهادة الإعدادية مع 4 صور ضوئية لطبق الأصل.

- أصل شهادة الميلاد كمبيوتر مميكنة مع إحضار 3 صور ضوئية منها.

– إحضار 3 صور شخصية لبطاقة الرقم القومي لولي أمر الطالب.

- 8 صور شخصية للطالب مقاس 4 × 6.

- أصل البطاقة الشخصية «إن وجدت».

- استمارة 6 جند للذكور فقط.

- دوسيه لحفظ الأوراق