عاجل.. عرض أحد شركاء علاء حسانين في عصابة الآثار على الطب الشرعي

قررت جهات التحقيق عرض أحد المتهمين في عصابة التنقيب والاتجار في الآثار والتي يتزعمها البرلماني السابق علاء حسانين، على الطب الشرعي، لبيان به من إصابات وسببها وكتابة تقرير طبي بحالته الصحية.

برلماني سابق يتزعم تشكيل عصابي للتنقيب عن الآثار

كانت وردت معلومات وأكدتها تحريات البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة بالتنسيق مع ضباط مباحث قسم شرطة مصر القديمة، تفيد بتزعم برلماني سابق تشكيل عصابي للتنقيب عن الآثار وبتمويل عمليات التنقيب في عدد من المحافظات من بينها دائرة قسم شرطة مصر القديمة، وأضافت التحريات أن التشكيل العصابي مكون من 16 متهما يرأسهم البرلماني السابق علاء حسانين.

ضبط علاء حسانين و16 متهما

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط البرلماني السابق علاء حسانين، و16 متهما آخرين، وبتفتيشهم عثر على 201 قطعة أثرية، ولوحتين خشبيتين لتابوت عليه نقوش بالهيروغليفية، و36 تمثالا مختلفة الأطوال ما بين 6 سم إلى 13 سم، وأربعة تماثيل أوشابتي نصفية، وتمثال خشبي طوله 40 سم على هيئة أوزوري، وتمثال أوشابتي من المرمر، و3 تماثيل من البرونز، أحدها مكسور الرأس، ورأس تمثال صغير الحجم من البرونز، بجانب تمثال خشبي طوله حوالي 10 سم، وتمثال حجري منقسم لجزئين، ورأس تمثال مهرج يرجع للعصر اليوناني، وتمثال حجري جنسي، يعود للعصر اليوناني، بالإضافة إلى 52 عملة مختلفة الأشكال، و6 عملات من البرونز، و3 إبر جراحية يرجح أن تعود للعصر الإسلامي

تشكيل لجنة هندسية لمعاينة أماكن التنقيب عن الآثار

كما تم ضبط الأدوات المستخدمة في عمليات التنقيب، وتم تحرير محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما طلبت صحيفة الحالة الجنائية للمتهمين للوقوف على سوابقهم، وقررت جهات التحقيق تشكيل لجنة هندسية لمعاينة الأماكن التي تم التنقيب فيها عن الآثار، وطلبت جهات التحقيق لجنة من الآثار لفحص المضبوطات وكتابة تقرير مفصل عنها وعن تاريخها الأثري.