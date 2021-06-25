تشكيل لجنة هندسية لمعاينة أماكن تنقيب علاء حسانين و16 متهما عن الآثار

قررت جهات التحقيق مع البرلماني السابق، علاء حسانين، و16 آخرين، في اتهامهم بالتنقيب والإتجار في الآثار، تشكيل لجنة هندسية لفحص جميع الأماكن التي تم التنقيب فيها عن الآثار، بواسطة المتهمين، وكتابة تقرير عما إذا كان المتهمون قد استخرجوا منها آثارا من عدمه، كما كلفت جهات التحقيق بعرض المضبوطات على لجنة من الآثار، لفحصها وكتابة تقرير عن مدى أثريتها من عدمه، مع توضيح العصور التي ترجع لها تلك الآثار، والتحقق من هل تلك المضبوطات محرر بها محاضر سرقة من أي جهة رسمية أم لا؟

بداية الواقعة

تعود بداية الواقعة إلى ورود معلومات، أكدتها تحريات أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة، مفادها قيام تشكيل عصابي بالتنقيب عن الآثار بمناطق مختلفة وتجميع الآثار والإتجار بها.

تشكيل فريق بحث من ضباط القاهرة

وعلى الفور، تم تشكيل فريق بحث من ضباط البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة، وتوصلت إلى قيام أحد الأشخاص السابق اتهامه في 4 قضايا، بتزعم تشكيل عصابي عن طريق تمويل عمليات التنقيب عن الآثار بمناطق مختلفة على مستوى الجمهورية وتجميع الآثار والإتجار بها.

ضبط المتهمين وبحوزتهم 201 قطعة أثرية

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهم وعثر بحوزتهم على 201 قطعة أثرية، ولوحتين خشبيتين لتابوت عليه نقوش بالهيروغليفية، و36 تمثالا مختلفة الأطوال ما بين 6 سم إلى 13 سم، وأربعة تماثيل أوشابتي نصفية، وتمثال خشبي طوله 40 سم على هيئة أوزوري، وتمثال أوشابتي من المرمر.

وعثر أيضا على 3 تماثيل من البرونز، أحدها مكسور الرأس، وكذلك تم ضبط رأس تمثال صغير الحجم من البرونز، بجانب تمثال خشبي طوله حوالي 10 سم، وتمثال حجري منقسم لجزئين، وكذلك تم ضبط رأس تمثال مهرج يرجع للعصر اليوناني، وضبط تمثال حجري جنسي، يعود للعصر اليوناني، بالإضافة إلى 52 عملة مختلفة الأشكال و6 عملات من البرونز و3 إبر جراحية يرجح أن تعود للعصر الإسلامي.

العثور على الأدوات المستخدمه في التنقيب عن الآثار

كما تم العثور علي الأدوات المستخدمة في التنقيب، وهي عبارة عن 15 كوريك و12 فأسا و3 أزمة حديدية بمقبض خشبي، و9 مطارق، و3 مرزبات، و11 مسمارا، وكمية من الأحبال، وكابل كهرباء، و4 مولدات كهربائية، و5 شنيور دقاق، و4 حفارات، وذلك بدائرة قسم شرطة مصر القديمة.

وتم التحفظ على المضوبطات والمتهمين تحت تصرف النيابة العامة، وبالعرض عليها قررت حبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات.