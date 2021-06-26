إلهام شاهين تكشف سبب مقاضاتها للأزهر أثناء حكم الإخوان (فيديو)

كشفت الفنانة إلهام شاهين، خلال ندوة تكريمها فى مهرجان أسوان لسينما المرأة، أنها قامت بمقاضاة الأزهر الشريف وقت مشكلتها مع الشيخ السلفي عبدالله بدر وقناة الحافظ، أثناء فترة حكم الإخوان، لكونه كان يعرف نفسه بأنه دكتور فى المشيخة.

وأوضحت «شاهين»، خلال الندوة، أنها قامت بمقاضاة الأزهر، إلى أن أعلنت المشيخة تبرأها من «بدر»، وهو الأمر الذى أدى للحكم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات 3 منها للسب والقذف والسجن عامين للتزوير.

كانت إلهام شاهين قد قالت عددا من التصريحات النارية خلال ندوتها من بينها:

- كنت قدوة للكثيرين من الفنانين أثناء أزمتي مع التيارات الإسلامية وقناة الحافظ، ووجهتهم، ومكنش على رأسي بطحة ومكنتش خايفة منهم.

- أعتقد أن الشخص الذي تطاول عليَّ أثناء فترة حكم الإخوان، كان قادرًا على هزيمتي آنذاك، لأنه كان يمثل النظام الحاكم وقتها، وقلت لزملائي الذين تمت مهاجمتهم معي: «ارتاحوا، وأنا هجيب حق كل فنان منكم»، وسجلت كل الشتائم ضد الفنانين، ومنهم عادل إمام وفاروق الفيشاوي وهالة صدقي ونجيب محفوظ.

- حملت على عاتقي مسؤولية الدفاع عن المفكرين والفنانين حتى لو كان على حساب اعتزالي التمثيل.

- حصلت على حكم بإغلاق قناة الحافظ، خلال فترة حكم الإخوان، وكان لي الشرف بأن أكون صاحبة أول قضية في العالم، أدت لغلق قناة تلفزيوينة بحكم محكمة.

- تمنيت تسويد شاشة قناة الحافظ ورفضت فكرة عودتها من جديد.

- حاول الإسلاميون القائمون على قناة الحافظ معي، لكي أتنازل عن القضية مقابل مليون دولار، ولعبوا على العاطفة، بسبب قطع أرزاق الناس العاملين بها، وقلت لهم الحكم 6 أشهر فقط، ومن الأفضل توزيع المليون دولار على العاملين في القناة «هيدعلكوا».

- هددوني بعد رفضي التصالح، وقلت لهم: «أنتو ورئيسكم ولا يهموني»، والقضاء العادل حكم لي.