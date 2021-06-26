وزير خارجية الصين: العلاقات بين مصر وبكين في أفضل حالاتها

أجرى عضو مجلس الدولة، وزير الخارجية الصيني «وانج يي»، أمس الجمعة، محادثة هاتفية مع سامح شكري وزير الخارجية بشأن العلاقات الثنائية والتعاون في إنتاج لقاحات فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

وقال «يي»، إنه في السنوات الأخيرة، تحت قيادة الرئيس الصيني «شي جين بينج» والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، تم رفع الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين إلى مستوى أعلى وهي الآن في أفضل حالاتها.

وأضاف الوزير الصيني، أن الجانب الصيني يشكر الرئيس السيسي على تسجيله مقطع فيديو خاصًا لتقديم التهاني بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني.

وأوضح «وانج يي»، إن الصين تقدر مشاركة مصر في بيان مشترك يدعم الصين في الدورة الـ47 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في إشارته إلى أن البلدان دعمتا بعضهما البعض دائمًا بقوة في القضايا المتعلقة بالمصالح الجوهرية لكل منهما،

وأضاف الوزير الصيني، أن الجانبين حافظا على التنسيق الوثيق في القضايا الدولية والإقليمية لحماية المصالح المشتركة للدول النامية، مشيرا إلى أن في مواجهة «كورونا»، أعطت الصين الأولوية دائمًا لحاجات مصر وبذلت قصارى جهدها لتقديم دعم اللقاحات لمصر.

وزير الخارجية الصيني: خط إنتاج لقاح «سينوفاك» في مصر سيجري تشغيله قريبًا

وتابع «يي» قائلا: إلى أن خط إنتاج اللقاح الصيني «سينوفاك» في مصر سيجري تشغيله قريبًا، وهي المرة الأولى التي تعمل فيها الصين مع دولة إفريقية لإنتاج اللقاح، مضيفا إنه يأمل أن يمضي المشروع بسلاسة.

من جانبه، قدم «شكري»، نيابة عن مصر حكومة وشعبًا، تهانيه الحارة بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس الحزب الشيوعي الصيني.

وقال وزير الخارجية المصري، إن العلاقات بين البلدين، ذات تاريخ طويل، ويتمتع الجانبان بمصالح مشتركة واسعة، مضيفًا إن البلدين عرضا دعمًا قويًا لبعضهما البعض في مختلف القضايا الرئيسية، وهو دليل حي على روابطهما القوية.

وأشار وزير الخارجية المصري، إلى أن القاهرة تولي أهمية كبرى لتنمية علاقاتها مع الصين وتأمل في تعزيز التعاون الودي الثنائي في مختلف المجالات، وتعزيز التعاون في مبادرة الحزام والطريق، وضخ المزيد من الحيوية في الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.