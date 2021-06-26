4 قتلى و159 مفقودا.. تعرف على تفاصيل انهيار عقار ميامي بأمريكا «صور وفيديو»

أعلنت مسؤولة في بلدية ميامي، ارتفاع عدد المفقودين جراء انهيار أبراج تشامبلين تاورز ساوث في بلدة سيرفسايد، إلى 159، وزيادة عدد القتلى إلى 4، وأنه تم تحديد مواقع 110 أشخاص «سالمين» تحت الأنقاض، وفق ما نقلت قناة «سكاي نيوز».

وعكف عمال الإنقاذ على رفع أنقاض البناية السكنية المنهارة في ضواحي ميامي، موضحين أنهم سمعوا أصواتا من تحت الأنقاض خلال الليل.

أسر المفقودين يتشبثون بالأمل للعثور على ذويهم أحياء

وتتشبث أسر المفقودين بأي أمل من أجل إنقاذ أحبائهم، فيما تستعين فرق الإنقاذ بالكلاب والكاميرات وأجهزة الاستشعار الحرارية بحثا عن ناجين تحت أنقاض البناية، التي انهارت أول أمس الخميس.

وقالت رئيسة بلدية ميامي- ديد، دانييلا ليفين كافا، للصحفيين إنه تم انتشال 3 جثث أخرى من تحت الأنقاض خلال الليل، بينما كان شخص قد توفي أمس، مشيرة إلى أن عدد الأشخاص الذين يعتقد أنهم مفقودون ارتفع إلى 159 بعد أن كانت السلطات قد قالت أمس إنهم 99 مفقودا.

أطنان من الأنقاض في مكان عقار أمريكا المنهار

وأجرت فرق الإنقاذ عمليات تنقيب بين أطنان الأنقاض الخميس، أملا في العثور على أي ناجين، بحسب ما ذكرت «رويترز»، بينما أفادت السلطات بأن فرق الإنقاذ رصدت بعض الأصوات، لكنها لم ترصد أصواتا بشرية قادمة من تحت الأنقاض بعد ساعات من انهيار جزء كبير من مبنى أبراج تشامبلين تاورز ساوث في بلدة سيرفسايد.

وقالت كافا اليوم الجمعة: إن فرق الإنقاذ لديها «دوافع بالغة القوة» للعثور على ناجين ولا يزال لدينا أمل في العثور على ناجين، وأنه تم تحديد مكان 110 آخرين وإعلان أنهم سالمون.

بايدن يعلن حالة الطوارئ في البلاد

ووافق الرئيس جو بايدن، على إعلان حالة الطوارئ في ولاية فلوريدا وأمر بإرسال مساعدة اتحادية لدعم جهود الولاية في التعامل مع الحادث.

وقال البيت الأبيض اليوم الجمعة يخول قرار الرئيس لوزارة الأمن الداخلي والوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ تنسيق كافة جهود الإغاثة من الكارثة.

أسباب غامضة لاتزال خلف انهيار العقار

ولم يتضح بعد سبب انهيار البناية المؤلفة من 12 طابقا والتي شُيدت قبل 40 عاما، لكن مسؤولين محليين قالوا: إن المبنى كان يخضع لأعمال بناء على السطح وإصلاحات أخرى، حيث تضم أبراج تشامبلين تاورز ساوث أكثر من 130 وحدة سكنية منها نحو 80 وحدة مأهولة.