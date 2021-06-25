علا غانم تتألق بالأسود في أول «فوتوسيشن» بعد عودتها من أمريكا (صور)

شاركت الفنانة علا غانم، جمهورها، أحدث جلسة تصوير لها، بعد عودتها من أمريكا مؤخرا، بعد غياب دام لأكثر من 4 سنوات.

ونشرت الفنانة علا غانم، «فوتوسيشن» جديد لها عبر صفحتها الخاصة على موقع «فيسبوك»، وظهرت خلاله بـ«جامبسوت» أسود.

وتفاعل الجمهور مع جلسة التصوير بشكل كبير، حيث رحب المتابعين بعودتها مرة أخرى الى الساحة، بعدما غابت لسنوات طويلة، متسائلين عن سبب اختفائها الفترة الماضية.

يذكر أن الفنانة علا غانم، كانت قد سافرت إلى أمريكا في عام 2017، ومنذ هذا التوقيت، واختفت تماما، ولم تعد إلى مصر، وابتعدت عن التمثيل وهو الأمر الذي تسبب في أن الجمهور تساءل عن هل قررت علا غانم الاعتزال أم لا؟

ولكنها مؤخرا فاجأت الجميع بعودتها مرة أخرى إلى مصر، ولكن جاء ذلك للاحتفال بحفل زفاف ابنتها الكبرى كاميليا، حسبما صرحت لـ«الوطن» في وقت سابق.

وخلال تصريحاتها لـ«الوطن»، أكدت علا غانم أنه ليس هناك صحة إطلاقا لأخبار اعتزالها الفن، وإنما فقط سافرت للعيش مع عائلتها في أمريكا وستعود للفن قريبا.

فيلم الفندق

يذكر أن أخر الأعمال السينمائية التي شاركت فيها علا غانم كان فيلم الفندق، الذي شاركت فيه بجانب محمد نجاتي وأحمد بدير ومروى وأحمد كرارة وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أسامة فهمى واخراج عاطف شكري.

مسلسل طعم الحياة

أما على صعيد الدراما، فكانت آخر الأعمال التي شاركت بها هو مسلسل طعم الحياة، التي شاركت فيه بجانب ساموزين وخالد سليم وأحمد صلاح حسني ونهال عنبر وسامية الطرابلسي وأحمد هارون وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف أحمد صبحي ومن إخراج عبد العزيز حشاد.